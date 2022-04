Vo finále logickej olympiády si zmeralo sily 170 nadaných žiakov

Prešov 28. apríla (TASR) - Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už desiatykrát zorganizovala finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 170 intelektovo nadaných žiakov z celkového počtu 2271 zaregistrovaných. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anna Polačková.



Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov patrí do portfólia projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. "Súťažiaci preverili svoje schopnosti v riešení úloh zameraných na logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie," priblížil Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.



Do súťaže sa tohto roku zaregistrovalo celkovo 2271 intelektovo nadaných žiakov zo 74 škôl z celého Slovenska, pričom školské kolo realizovali registrované školy na základe inštrukcií organizátorov.



Finálového kola olympiády sa zúčastnilo 84 intelektovo nadaných žiakov v kategórii A a 86 v kategórii B. Z celkového počtu 170 súťažiacich bolo 124 chlapcov a 46 dievčat. Ide o intelektovo nadaných žiakov postupujúcich zo školských kôl súťaže, v ktorých bolo tento rok celkovo zaregistrovaných 2271 žiakov zo 74 škôl z celého Slovenska. Testovanie finalistov prebiehalo online formou.



V kategórii žiakov prvého až štvrtého ročníka základných škôl prvé miesto obsadil Peter Sloboda z Trenčína, druhé Simona Mikušiaková z Liptovského Mikuláša a tretie Samuel Slamka z Nitry. V kategórii žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov sa na prvom mieste umiestnila Veronika Jakabová z Košíc, na druhom Andrej Straube z Bratislavy a na treťom Šimon Vrtiel z Námestova.



Súťaž pravidelne organizuje Pedagogická fakulta (PF) PU, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Počas desiatich rokov sa do nej prihlásilo viac ako 23.000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov.