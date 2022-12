Finálne riešenie na obnovu križovatky pod zámkom zatiaľ nie je známe

Zvolen 15. decembra (TASR) – Finálne riešenie na obnovu križovatky pod Zvolenským zámkom vo Zvolene zatiaľ nie je známe. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Potvrdila však, že sa už uskutočnilo vstupné rokovanie so spracovateľom technickej štúdie. "Budú určené opatrenia, ktoré budú následne rozpracované," podotkla s tým, že štúdia však ešte nie je rozpracovaná. Cesty na tejto križovatke sú v správe BBSK.



BBSK v lete tohto roka obstarával technickú štúdiu pre križovatku pod Zvolenským zámkom vo Zvolene. Vyplývalo to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa Štepánekovej obstarávali dopravno-inžiniersky prieskum, aby získali informácie. "V akom rozsahu, akého druhu a či vôbec je potrebné stavebné úpravy v predmetnej križovatke uskutočniť," podotkla v lete. Doplnila, že na základe výsledkov tohto prieskumu potom samospráva podnikne ďalšie prípadné kroky.