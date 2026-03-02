< sekcia Regióny
Finálnu podobu 80-metrovej budovy v Trnave určí architektonická súťaž
Projekt počíta s výstavbou približne 80-metrovej budovy s 25 podlažiami, v ktorej vznikne približne 240 bytov.
Autor TASR
Trnava 2. marca (TASR) - Finálnu podobu plánovanej 80-metrovej rezidenčnej budovy v blízkosti križovatky Spartakovskej a Sladovníckej ulice v Trnave prinesie architektonická súťaž. Ako informoval konateľ spoločnosti UNITED Real Estate Martin Vinarčík, developer investuje do architektonickej súťaže vyše 220.000 eur. Vlani odkúpila spoločnosť pozemky od mesta Trnava za 7,1 milióna eur.
Projekt počíta s výstavbou približne 80-metrovej budovy s 25 podlažiami, v ktorej vznikne približne 240 bytov. „Územný plán umožňuje postaviť výškovú budovu len na tomto mieste, čo sme brali ako výzvu. Doteraz sme stavali do šírky, teraz chceme stavať aj do výšky,“ priblížil šéf spoločnosti UNITED Real Estate Karol Šebo.
Súčasťou projektu bude aj občianska vybavenosť. Developer rokoval s obchodným reťazcom, ktorý má aktuálne na pozemkoch prevádzku, o prípadnom pokračovaní predajne v rámci nového bytového domu. Táto otázka je zatiaľ otvorená. Projekt má zahŕňať aj verejne prístupné priestory, zelený vnútroblok a oddychové zóny. Parkovanie je plánované najmä v podzemnom parkovisku.
Finálna podoba výškovej budovy a ďalších objektov vzíde z urbanisticko-architektonickej súťaže. Developer oslovil osem ateliérov zo Slovenska. Výsledky súťaže sa očakávajú v druhej polovici tohto roka. Predpokladaný začiatok výstavby je orientačne v roku 2029, postupovať sa bude po etapách. Presné termíny budú známe po ukončení architektonickej súťaže a povoľovacích procesov.
Projekt počíta s výstavbou približne 80-metrovej budovy s 25 podlažiami, v ktorej vznikne približne 240 bytov. „Územný plán umožňuje postaviť výškovú budovu len na tomto mieste, čo sme brali ako výzvu. Doteraz sme stavali do šírky, teraz chceme stavať aj do výšky,“ priblížil šéf spoločnosti UNITED Real Estate Karol Šebo.
Súčasťou projektu bude aj občianska vybavenosť. Developer rokoval s obchodným reťazcom, ktorý má aktuálne na pozemkoch prevádzku, o prípadnom pokračovaní predajne v rámci nového bytového domu. Táto otázka je zatiaľ otvorená. Projekt má zahŕňať aj verejne prístupné priestory, zelený vnútroblok a oddychové zóny. Parkovanie je plánované najmä v podzemnom parkovisku.
Finálna podoba výškovej budovy a ďalších objektov vzíde z urbanisticko-architektonickej súťaže. Developer oslovil osem ateliérov zo Slovenska. Výsledky súťaže sa očakávajú v druhej polovici tohto roka. Predpokladaný začiatok výstavby je orientačne v roku 2029, postupovať sa bude po etapách. Presné termíny budú známe po ukončení architektonickej súťaže a povoľovacích procesov.