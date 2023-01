Finálny návrh masterplanu pre Nesto Sever predstavia mestu

Bratislava 7. januára (TASR) – Kedy bude verejnosti predstavený finálny návrh masterplanu pre severnú časť územia budúcej mestskej štvrte Nesto pre takmer 15.000 obyvateľov v bratislavskej Petržalke, nie je ešte známe. Po medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži, ktorú vyhodnotili ešte vlani v lete, je potrebný podpis zmluvy o dielo s víťazným ateliérom i dopracovanie návrhu. Pre TASR to uviedol Pavel Baslík zo spoločnosti Lucron, ktorá stojí za projektom Nesto.



"Po podpísaní zmluvy budeme s nimi dopracovávať víťazný návrh do finálneho masterplanu územia. Vzhľadom na to, že sa jedná o komplexné zadanie a veľké územie, tieto práce budú trvať minimálne šesť mesiacov," skonštatoval Baslík s tým, že následne bude prezentovaný hlavnému mestu i mestskej časti a verejnosti.



Projekt Nesto s rozlohou takmer 50 hektárov, ktorý má vzniknúť v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, má na územie priniesť všetky funkcie mestskej štvrte, teda bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu, vzdelávanie, šport aj voľný čas. Pripomienkou histórie oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v prvej svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia.



Projekt je rozdelený na dve časti. Výstavba v jeho južnej časti, ktorá je dostupná z Kopčianskej ulice, sa začala na jeseň 2021. Výstavba prvej etapy prebieha podľa developera podľa naplánovaného harmonogramu, hrubú stavbu do úrovne strechy ukončili koncom októbra 2022. Táto etapa prinesie viac ako 160 bytov. Stavebné dokončenie je naplánované na rok 2024.



Developer zároveň na svojej webovej stránke zverejnil aj informácie k novej etape, ktorú nazval Nesto Prime, keďže má ísť "o to najlepšie z projektu". Ide o šesť menších vila domov, v každom má byť desať bytov. Táto etapa bude situovaná priamo pri parčíku so zeleňou i zachovanými a citlivo integrovanými technickými pamiatkami.