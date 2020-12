Dolnokubínski poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2021

Dolný Kubín 18. decembra (TASR) – Dolný Kubín bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19 071 300 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na ostatnom tohoročnom rokovaní.



Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 16 702 244 eur, bežné výdavky by v budúcom roku mali dosiahnuť 17 225 488 eur. Kapitálové príjmy budú tvoriť zhruba 33 900 eur, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 1 485 800 eur. Príjmové finančné operácie budú v celkovej výške 2 335 156 eur, výdavkové operácie vo výške 360.012 eur.



„Finančnú situáciu mesta v tomto roku výrazne ovplyvňovali ekonomické dosahy súvisiace s novým koronavírusom, ale aj viaceré legislatívne zmeny. Napriek tomu som rád, že sa nám podarilo zrealizovať množstvo projektov. Ak boli niektoré presunuté do roku 2021, bolo to z objektívnych dôvodov," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Významnou zložkou bežných príjmov mesta budú v roku 2021 dane z majetku vo výške 1 010 000 eur. Príjem 600 000 eur je rozpočtovaný aj z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V meste sa v roku 2021 nezvyšujú dane ani poplatky za smeti. Mesto v budúcom roku neplánuje žiadny významný predaj majetku.



„Kapitálové výdavky na projekty v roku 2021 budú financované zo zdrojov Európskej únie, ale aj z mestského rozpočtu, zatiaľ v celkovej sume 257 000 eur. Nechávame si rezervu a podľa vývoja ekonomiky, ale aj pandemickej situácie chceme v jarných mesiacoch schvaľovať ďalšie investičné akcie," priblížil primátor.