Liptovský Mikuláš bude od januára v rozpočtovom provizóriu

Liptovský Mikuláš 31. decembra (TASR) – Liptovskomikulášski mestskí poslanci doposiaľ neprerokovali rozpočet mesta na rok 2020. Samospráva tak začne nový rok v rozpočtovom provizóriu. Pre TASR to potvrdil Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



O rozpočte mali mestskí poslanci rokovať na poslednom plánovanom tohtoročnom zasadnutí 12. decembra, vypustili ho však z programu. Návrh na vyradenie predložil predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve Vincent Kultan (SaS, OĽaNO, Nova, Šanca, KDH). Zahlasovalo zaň 14 z 25 prítomných poslancov. Primátor Ján Blcháč (Smer-SD) následne avizoval, že dodatočné rokovanie už v tomto roku nezvolá, čo sa aj stalo. Pre médiá vtedy uviedol, že napriek zodpovedne pripravenému rozpočtu sa môže stať, že mesto bude v provizóriu aj celý budúci rok. "Je mi to ľúto a zdá sa, že tento postoj opozičných poslancov bude pretrvávať. Keby rokovali o rozpočte, mohli si uplatniť rôzne návrhy, zmeny či pripomienky, no žiaľ, nestalo sa tak," povedal primátor. Zároveň skonštatoval, že spomenutí poslanci sa vôbec nezúčastnili na pripomienkovaní dokumentu.



Predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu po hlasovaní uviedol, že 14 poslancov dlhodobo žiada vedenie mesta, aby sa mohli zúčastniť na tvorbe rozpočtu. "Rokovať s poslancami vedenie mesta zásadne odmietlo. Pripravený návrh rozpočtu je pre nás neakceptovateľný, pretože obsahuje mnoho rizikových položiek, zadlžuje mesto. Vôbec nemyslí na to, že príjem z podielových daní, ktorý je rozhodujúcim príjmom mesta, sa zhoršuje," vysvetlil Kultan. Poslanecký klub zároveň deklaroval vôľu schváliť rozpočet v čo možno najkratšom čase, avšak až po zapracovaní ich zásadných pripomienok.



Časť poslancov a vedenie mesta mala rozdielne názory na rozpočet aj minulý rok. Kým ho schválili, museli sa stretnúť päťkrát. Na prvých troch rokovaniach v decembri 2018 sa návrh nepodarilo schváliť. Mesto tak vstúpilo do nového roka v rozpočtovom provizóriu. V polovici januára rozpočet prešiel s pozmeňujúcimi návrhmi, ten však primátor nepodpísal. Sporné boli najmä položky týkajúce sa opätovného zatvorenia skládky vo Veternej Porube a rekonštrukcie ciest. O definitívnej verzii rozpočtu mesta na rok 2019 sa tak rozhodlo až na februárovom rokovaní.



Liptovskomikulášska radnica mala v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom viac ako 33 miliónov eur. Plánovala pracovať najmä na rozvoji infraštruktúry, rekonštrukcii ciest, cintorínov a verejných priestranstiev. Najviac peňazí z mestskej kasy malo ísť do školstva. V rozpočtovom provizóriu môže v jednom mesiaci mesto financovať len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka.