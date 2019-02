V Lučenci budú mať občania viac možností zapojiť sa do rozvoja mesta

Pôjde o takzvaný participatívny rozpočet.

Lučenec 8. februára (TASR) – Dokopy 30.000 eur vyčlenila v tohtoročnom rozpočte samospráva Lučenca na projekty realizované prostredníctvom participatívneho rozpočtu. K takémuto kroku pristúpilo mesto tohto roku prvýkrát.



„Sľubujem si od toho, že občanov viac vtiahneme do účasti na rozvoji nášho mesta. V rozpočte máme vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu pasáže Zlatá ulička, kde nás o spoluprácu pri revitalizácii poprosilo jednu združenie. Môžeme hovoriť, že aj toto je tá participatívnosť, ktorú chceme nastaviť, ale plus sme ešte dali 30.000 eur do položky životné prostredie na ďalšie projekty komunít a aktivistov, ktorí nám predostrú niečo efektívne a významné,“ podotkla primátorka Alexandra Pivková.



Ak sa participatívny rozpočet v tomto roku osvedčí, samospráva bude podľa jej slov uvažovať aj o zvýšení finančných prostriedkov na tento účel. „Ako to budeme vyhodnocovať a aké kritériá použijeme, na tom teraz pracujeme,“ dodala primátorka s tým, že od participatívneho rozpočtu si veľa sľubuje.



Participatívny rozpočet vo všeobecnosti zahŕňa tie financie obcí, o ktorých využití rozhodnú samotní občania. S ich spoluúčasťou sa ráta nielen pri navrhovaní tém rozpočtu, ale na základe svojich nápadov môžu podávať konkrétne projekty, podieľať sa na ich realizácii a neskôr aj na vyhodnotení.