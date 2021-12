Financie na ohňostroj Senica venuje útulku a škole

Senica 20. decembra (TASR) – Mesto Senica zorganizovalo anketu k uskutočneniu novoročného ohňostroja, v ktorej sa 70 percent občanov vyjadrilo, aby sa financie plánované naň využili na dobročinné účely. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



V ankete sa ľudia vyjadrili, či chcú ohňostroj, laserovú šou alebo financie, ktoré by mesto vynaložilo na ohňostroj, venovať dobročinným organizáciám. "V ankete sa 30 percent ľudí vyjadrilo za usporiadanie ohňostroja a 70 percent obyvateľov sa vyjadrilo, aby sa financie venovali tam, kam to je potrebné. Rozhodli sme sa, že financie tento rok venujeme útulku pre zvieratá a Spojenej škole v Senici, v ktorej sa učia deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," uviedla Moravcová.



Podobne ako minulý ani tento rok protipandemické opatrenia nedovolili usporiadať vianočnú dedinu. "Mesto požiadalo niekoľko individuálnych predajcov o tzv. okienkový predaj. Na námestí je možné si zakúpiť medovníčky, ale aj tradičnú cigánsku pečienku. Podmienkou je, aby to nebolo konzumované priamo na mieste. Mesto upustilo od organizovania takéhoto podujatia, lebo by sme boli povinní ohradiť celý priestor, zabezpečiť vstup, kontrolovať ľudí, pýtať si od nich potvrdenia a mali by sme len veľmi úzky obmedzený počet ľudí, ktorých by sme mohli pustiť dnu," doplnila hovorkyňa mesta.



Sviatočné obdobie sa snažili pripomenúť aj výzdobou. "Tento rok máme v meste až tri vianočné stromčeky, vianočnú bránu či adventný veniec. Atrakciou sú anjelské krídla, pri ktorých si ľudia zvykli robiť fotografie na pamiatku, a pribudli aj sánky so sobom," informovala Moravcová.