Nitrianski colníci vybrali na daniach a cle takmer 530 miliónov eur

Nitra 7. februára (TASR) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra vybrali v roku 2019 na cle, DPH a spotrebných daniach takmer 530 miliónov eur. Okrem toho z dôvodu porušenia predpisov zaistili alebo zabezpečili viac ako 2,5 milióna kusov tovaru v celkovej hodnote viac ako 4,6 milióna eur. Informoval o tom hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.



Finančná správa prostredníctvom Colného úradu Nitra odviedla v minulom roku do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtu Európskej únie (EÚ) 529.131.843 eur. Túto sumu tvorilo viac ako 3 milióny eur cla, 315,96 milióna eur DPH a 209,25 milióna eur spotrebných daní. „Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 percent z cla, do rozpočtu EÚ,“ skonštatoval Pacher.



V minulom roku prerokovali príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra viac ako 22.500 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom občania a firmy podali 22.261 colných vyhlásení s 56.459 tovarovými položkami. Počet zásielok tovaru vyvážaného mimo EÚ, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, bol 47.005 colných vyhlásení, v rámci ktorých bolo deklarovaných 66.920 tovarových položiek. Do režimu tranzit prepustili colníci 1200 zásielok.



V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom počas vlaňajšieho roka colníci zaistili alebo zabezpečili tovar v celkovej hodnote viac ako 4,6 milióna eur. Do tohto tovaru spadalo 15.820 kusov cigariet, 4,728 kilogramu tabaku, 275,105 litra liehu, 187.453 kusov napodobenín tovaru, tzv. fejkov a 2.373.039 kusov priemyselného tovaru.



V rámci správy spotrebných daní vykonali nitrianski colníci viac ako 316 daňových kontrol a viac ako 2900 miestnych zisťovaní. Vykonaných bolo aj vyše 580 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach. V šiestich prípadoch elektronickú registračnú pokladnicu aj zaistili.



V minulom roku vykonali príslušníci nitrianskeho colného úradu aj 1979 kontrol na cestách, počas ktorých preverili takmer 17.000 motorových vozidiel a vykonali 32 kontrol v osobnej železničnej doprave. Špeciálne skenery, detekčné prístroje a iná špeciálna technika bola použitá pri takmer 70.000 meraniach, 119 kontrol bolo vykonaných za pomoci služobného psa. V štyroch prípadoch bola odhalená nezákonná preprava a držba drog.



V rámci spolupráce s políciou, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Inšpekciou životného prostredia či inými orgánmi štátneho dohľadu sa jednotlivé útvary colného úradu zúčastnili na 154 spoločných kontrolných akciách. Príslušníci finančnej správy z nitrianskeho colného úradu odhalili v roku 2019 celkom 2931 porušení právnych predpisov, za ktoré udelili pokuty vo výške 84.438 eur.