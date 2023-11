Financie z charitatívnej dražby v Bojniciach pomôžu nemocnici i ZUŠ

Bojnice 22. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spolu s partnermi pripravuje druhý ročník charitatívnej dražby umeleckých diel Vianočná iskra. Na aukcii 12. decembra v Kultúrnom centre (KC) v Bojniciach si budú môcť záujemcovia vydražiť obrazy umelcov i detí z bojnickej základnej umeleckej školy (ZUŠ) a pomôcť tak nemocnici i škole. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



Obrazy do aukcie darovali umelci z hornej Nitry, Bratislavy, učitelia a deti zo ZUŠ v Bojniciach, zamestnanci bojnickej nemocnice. "Výťažok z aukcie sa použije v prospech bojnickej nemocnice, a to na výstavbu spevnenej plochy pod altánok a pingpongový stôl pre pacientov psychiatrického oddelenia, ako i na nákup polohovateľných kresiel pre kardiologických pacientov na internom oddelení," priblížila nemocnica.



Polovica výťažku z diel učiteľov a detí ZUŠ škola podľa nej použije na podporu ZUŠ formou nákupu farieb, plátna, rámov a iných výtvarných materiálov.



Aukcia sa uskutoční 12. decembra o 18.00 h vo vestibule KC v Bojniciach. Diela si bude môcť verejnosť pozrieť i na predaukčnej výstave, ktorá potrvá od 4. do 12. decembra.



Na prvom ročníku Vianočnej iskry vlani v decembri si záujemcovia mohli vydražiť 110 umeleckých diel, medzi ktorými boli obrazy, grafiky, fotografie, plastiky či poštová známka. Organizátori vyzbierali viac ako 8400 eur. Výťažok z aukcie použila nemocnica na nákup vybavenia na detské a interné oddelenie, ZUŠ na nákup pomôcok.