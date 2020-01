Z mimorozpočtových zdrojov získala Revúca na projekty 6,3 milióna eur

Revúca 2. januára (TASR) – Celkovú sumu takmer 6,3 milióna eur na projekty sa podarilo v uplynulom roku získať z mimorozpočtových zdrojov samospráve Revúcej. Uviedol to primátor mesta Július Buchta pri zhodnotení roka 2019 a zároveň svojho prvého roka vo funkcii.



„Mojou prioritou číslo jeden bolo skvalitnenie služieb nemocnice, čo sa mi so získanou sumou 400.000 eur aj čiastočne podarilo,“ podotkol primátor. Ďalšie financie podľa jeho slov putovali do projektov, ako rekonštrukcia malého letného bazéna za 100.000 eur či obnova komunikácií za 250.000 eur. Z toho 200.000 eur dostalo mesto ako dotáciu od vlády.



Medzi ďalšie projekty s vyššími rozpočtami patrila podľa Buchtu modernizácia odborných učební v Základnej škole I. B. Zocha za 200.000 eur či oprava oporných múrov na potoku Zdychava za 650.000 eur. „Tento projekt predstavuje súčasnú najrozsiahlejšiu investíciu,“ dodal primátor s tým, že v realizácii je i obnova útulku a vo fáze verejného obstarávania projekt zberného dvora.



Prioritami na aktuálny rok zostáva podľa Buchtu modernizácia ciest a chodníkov, zriadenie mestských technických služieb či naštartovanie výstavby nájomných bytov. „Otázna je aj výstavba kompostárne, ktorá je určite potrebná z pohľadu stále sa zvyšujúcich poplatkov za komunálny odpad, ale na to je nevyhnutné sa ubezpečiť správnosťou pri výbere technológie a lokality,“ zakončil primátor.