Financie z rozpočtu mesta Partizánske chce získať dvanásť projektov

Partizánske 30. apríla (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho majú opäť možnosť rozhodnúť o použití časti financií z mestského rozpočtu na rozvoj komunitného života v meste. O podporu verejnosti sa uchádza v rámci Komunitného participatívneho rozpočtu 12 občianskych projektov. Informovala o tom radnica na webe mesta.



Návrhy projektov do verejného hlasovania odobrila Rada pre komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske na verejnom prerokovaní koncom apríla.



O hlasy verejnosti sa uchádzajú projekty vybavenia priestorov ambulantnej sociálnej služby, vytvorenia workshopovej miestnosti pre vzdelávanie pedagógov, skvalitnenia tréningového procesu mladých zápasníkov, miesta pre trofeje, nového rozhlasu na gymnáziu a keramickej dielne. Financie z mestského rozpočtu chcú získať i projekty Baťovskej školy mladých seniorov, grafickej dielne v umeleckej škole, lavičky z recyklovaných plastov, múzea v CO kryte, podpory všeobecnej pohybovej prípravy detí a Baťovianskeho rínku.



Zámery, ktoré radnica podporí, vyberie verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania. To potrvá od stredy (1. 5.) do 15. mája. Samospráva financie rozdelí medzi desať projektov s najväčším počtom SMS hlasov. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov.



Rozhodnúť o zlepšení komunitného života v Partizánskom prostredníctvom projektov mohla verejnosť po prvý raz v roku 2016. V minulom roku získali mestské financie podujatia Baťoviansky rínok a Večerný beh či projekty vybudovania zelenej zóny na Základnej škole Malinovského a školskej záhrady na Základnej škole R. Jašíka.