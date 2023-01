Finančná komisia v Košiciach naďalej rokuje o rozpočte na tento rok

Košice 17. januára (TASR) - Finančná komisia košického mestského zastupiteľstva (MsZ) tento týždeň opäť rokovala o chystanej podobe rozpočtu mesta na tento rok. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Pripomína, že pre vládne balíčky a ďalšie legislatívne zmeny prídu Košice o 31 miliónov eur, a preto budú musieť drasticky šetriť a prijať úsporné opatrenia. Aj po ich zapracovaní by však schodok rozpočtu dosahoval sumu 7,46 milióna eur. Prijatý však musí byť vyrovnaný rozpočet.



Mesto upozorňuje aj na možný problém s nižším príjmom z poplatku za uloženie odpadu, a to z dôvodu nižšej produkcie U. S. Steel Košice. Predpokladá, že bude nižší minimálne o pol milióna eur.



Najnižšie škrty zo všetkých rozpočtových kapitol predpokladajú v sociálnej oblasti, kde je na financovanie aktivít mesta vyčlenených 9,33 milióna eur oproti požadovaným takmer 10 miliónom eur. "Ani napriek tomu nebude možné tento rok začať so žiadnymi novými investíciami a dofinancujú sa už iba záväzky z rozpracovaných projektov z minulého roka, napríklad Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej, rekonštrukcie obecných bytov a iné," uvádza magistrát.



Vedúca oddelenia sociálnych vecí Eva Dudová pripomenula, že mesto má v rámci poskytovania sociálnych služieb zákonné povinnosti, ktoré musí plniť, a preto nie je veľký priestor na šetrenie. "Navyše obyvateľstvo postupne starne, tieto služby sa poskytujú čoraz väčšiemu počtu Košičanov. Navrhovaný rozpočet je na hranici, no s odretými ušami by sme to mohli zvládnuť," dodala.



Finančná komisia bude rokovať aj o návrhu na zapracovanie sumy vo výške 100.000 eur do pripravovaného rozpočtu. Súvisí to s petíciou občanov z bytoviek na Popradskej ulici 72, ktorí žiadajú, aby tam aj naďalej zostala v prevádzke vrátnica, ktorú zrušili pre úspory.



Na tohtotýždňovom rokovaní spomenuli aj prípadný predaj mestského majetku. Viacerí však takéto riešenie nepovažujú za vhodné.



Člen komisie Tibor Bačinský vidí možnosť zvýšenia príjmov v lepšom výbere parkovného a vydávaní rezidentských kariet, vďaka čomu by mohli viacerí obyvatelia uvažovať o možnosti prihlásenia sa na trvalý pobyt v meste. Podľa primátora sa na najbližšie MsZ pripravuje novela všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní, ktorá sa okrem iného bude zaoberať aj touto problematikou.



Mesto Košice do schválenia rozpočtu na rok 2023 hospodári v rozpočtovom provizóriu. Najbližšie MsZ je naplánované na 14. marca.