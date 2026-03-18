Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Regióny

Finančná správa odhalila tisícky nelegálnych cigariet vo vlaku

.
Ilustrační snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Ukryté boli v podvozku, v bočných konštrukčných dutinách.

Autor TASR
Maťovské Vojkovce 18. marca (TASR) - Takmer 10.000 kusov nelegálnych cigariet, ukrytých v podvozku piatich vagónov, odhalili príslušníci finančnej správy (FS) pri kontrole nákladného vlaku na priechode v obci Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.

Po prvotnom náleze 1400 kusov cigariet bola kontrola rozšírená. Do následných úkonov sa zapojili aj príslušníci Policajného zboru z oddelenia hraničnej kontroly Maťovce,“ dodal hovorca. Postupne prehľadali celý vlak vrátane železorudných peliet, pričom využili aj služobného psa. Vo vlakovej súprave našli cigarety, ktoré neboli označené kontrolnou známkou Slovenskej republiky, v celkovom množstve 9800 kusov. Ukryté boli v podvozku, v bočných konštrukčných dutinách.

Prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi KÚFS, ktorý vykoná ďalšie úkony súvisiace s prípadom v rámci zisteného podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania právnych predpisov o technickom označovaní tovaru,“ dodal Kováč.

.

