Finančná správa odhalila tisícky nelegálnych cigariet vo vlaku
Ukryté boli v podvozku, v bočných konštrukčných dutinách.
Autor TASR
Maťovské Vojkovce 18. marca (TASR) - Takmer 10.000 kusov nelegálnych cigariet, ukrytých v podvozku piatich vagónov, odhalili príslušníci finančnej správy (FS) pri kontrole nákladného vlaku na priechode v obci Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
„Po prvotnom náleze 1400 kusov cigariet bola kontrola rozšírená. Do následných úkonov sa zapojili aj príslušníci Policajného zboru z oddelenia hraničnej kontroly Maťovce,“ dodal hovorca. Postupne prehľadali celý vlak vrátane železorudných peliet, pričom využili aj služobného psa. Vo vlakovej súprave našli cigarety, ktoré neboli označené kontrolnou známkou Slovenskej republiky, v celkovom množstve 9800 kusov. Ukryté boli v podvozku, v bočných konštrukčných dutinách.
„Prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi KÚFS, ktorý vykoná ďalšie úkony súvisiace s prípadom v rámci zisteného podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania právnych predpisov o technickom označovaní tovaru,“ dodal Kováč.
