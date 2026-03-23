Finančná správa plánuje modernizáciu priechodu Vyšné Nemecké
Predpokladaná hodnota projektu presahuje deväť miliónov eur s DPH.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 23. marca (TASR) - Finančná správa (FS) vyhlásila verejnú súťaž na rozšírenie a obnovu pracoviska osobnej dopravy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod, ktorý patrí medzi jeden z najdôležitejších vstupných bodov do schengenského priestoru. Ako informoval hovorca FS Daniel Kováč, predpokladaná hodnota projektu presahuje deväť miliónov eur s DPH.
Projekt má aj zrýchliť vybavovanie cestujúcich a posilniť bezpečnostné opatrenia. Zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich objektov na vstupe do SR aj na výstupe smerom na Ukrajinu. „Modernizácia hraničného priechodu Vyšné Nemecké je dôležitým krokom na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vonkajších hraníc Schengenu a na efektívne fungovanie systému Entry/Exit System. Projekt zároveň prispeje k plynulejšiemu a komfortnejšiemu vybavovaniu cestujúcich v osobnej doprave,“ zdôrazňuje Kováč.
Projekt bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a z fondov Európskej únie, konkrétne z programu Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI). Kompletná dokumentácia k verejnej súťaži je zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie. Po ukončení súťaže vyberú zhotoviteľa stavebných prác.
Slovensko zodpovedá za ochranu približne 97,9 kilometra dlhej vonkajšej hranice Európskej únie s Ukrajinou. Modernizácia priechodu Vyšné Nemecké má reagovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu, odporúčania z hodnotenia hraníc SR, potrebu účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj na požiadavky na plynulejšiu dopravu a zavedenie systému Entry/Exit System.
Projekt má aj zrýchliť vybavovanie cestujúcich a posilniť bezpečnostné opatrenia. Zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich objektov na vstupe do SR aj na výstupe smerom na Ukrajinu. „Modernizácia hraničného priechodu Vyšné Nemecké je dôležitým krokom na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vonkajších hraníc Schengenu a na efektívne fungovanie systému Entry/Exit System. Projekt zároveň prispeje k plynulejšiemu a komfortnejšiemu vybavovaniu cestujúcich v osobnej doprave,“ zdôrazňuje Kováč.
Projekt bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a z fondov Európskej únie, konkrétne z programu Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI). Kompletná dokumentácia k verejnej súťaži je zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie. Po ukončení súťaže vyberú zhotoviteľa stavebných prác.
Slovensko zodpovedá za ochranu približne 97,9 kilometra dlhej vonkajšej hranice Európskej únie s Ukrajinou. Modernizácia priechodu Vyšné Nemecké má reagovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu, odporúčania z hodnotenia hraníc SR, potrebu účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj na požiadavky na plynulejšiu dopravu a zavedenie systému Entry/Exit System.