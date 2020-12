Finančná správa pri akcii King odhalila nelegálny sklad s tabakom

Dunajská Streda 17. decembra (TASR) – Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy zrealizovali akciu King v obci Vydrany, pri ktorej zaistili 16 paliet tabaku a pri akcii zadržali jednu podozrivú osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Martina Rybanská.



Predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej dani z tabaku sa pohybuje vo výške viac ako 243.000 eur. "Akcia sa odohrala v nelegálnom daňovom sklade v obci Vydrany a v Dunajskej Strede. Kriminalisti zasiahli priamo počas nakladania rezaného tabaku do nákladného vozidla, pričom zadržali jednu podozrivú osobu. Pri zásahu vykonali aj tri prehliadky iných priestorov a pozemkov," uviedla hovorkyňa.



Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy okrem tabaku zaistili rezačku na jeho spracovanie s príslušenstvom a výpočtovú techniku. "Osoba, u ktorej sa nachádzal zaistený nelegálny tabak so strojmi na jeho spracovanie, nemá povolenie na obchodovanie ani povolenie na prevádzkovanie daňového skladu," doplnila Rybanská.



Zadržanej osobe hrozí v prípade dokázania viny trest za trestný čin skrátenia dane a poistného v trvaní od siedmich do 12 rokov.