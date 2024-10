Trnava 3. októbra (TASR) - Finančné prostriedky pre spoločnosť Arriva Trnava neboli navýšené, zostávajú v rovnakej výške, ako boli schválené v mestskom rozpočte. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová v reakcii na opozičnú kritiku transferu v objeme 580.000 eur pre prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy z rezervného fondu mesta.



"Finančné prostriedky pre spoločnosť Arriva Trnava neboli navýšené, ostávajú v rovnakej výške, ako boli schválené v mestskom rozpočte. Časť prostriedkov vyčlenených na túto položku bola iba prostredníctvom rozpočtových opatrení použitá na iné projekty, ktoré bolo potrebné počas roka zrealizovať. Následne túto sumu dopĺňame na položku mestskej autobusovej dopravy späť," zdôvodnila hovorkyňa.



Priblížila, že celková schválená zmena použitia rezervného fondu predstavovala zníženie kapitálových výdavkov v sume 1.220.000 eur, ktoré boli nahradené bežnými výdavkami. "Nejde teda o nové použitie prostriedkov rezervného fondu a čerpanie rezervného fondu zostalo nezmenené," dodala.



Ďalej ozrejmila, že hlavná kontrolórka mesta vykonala za štyri roky svojho pôsobenia dve kontroly týkajúce sa spoločnosti Arriva Trnava a je pripravená zahrnúť do plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2025 ďalšiu, ak to poslanci schvália.



Trnavský mestský poslanec Branislav Baroš na minulotýždňovej tlačovej konferencii apeloval na to, aby hlavný kontrolór mesta vykonával v spoločnosti kontrolu na ročnej báze. Poukázal pritom na vyše polmiliónový transfer z rezervného fondu.



Spoločnosť Arriva Trnava v reakcii na tlačovú konferenciu už skôr uviedla, že finančné prostriedky sa týkajú nákladov na predĺženie životnosti starších vozidiel poháňaných skvapalneným plynom. V budúcom roku ich majú nahradiť nové elektrobusy.