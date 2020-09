Finančnú pomoc MF využije i na prípravu severného obchvatu Malaciek

Bratislava 14. septembra (TASR) - Jedným z projektov, na ktoré pôjdu prostriedky z návratnej finančnej pomoci Ministerstva financií (MF) pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK), budú aj prostriedky na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, týkajúce sa severného obchvatu Malaciek od Veľkých Levár. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BSK Lucia Forman.



O infraštruktúrnom projekte v súvislosti s účelovým využitím finančnej výpomoci píše na sociálnej sieti aj primátor Malaciek Juraj Říha. "V rámci budovania strategickej cestnej infraštruktúry v kraji rátame aj so severným obchvatom mesta, nech sa zbavíme enormného denného tranzitu cez stred Malaciek," napísal primátor okresného sídla, ktorý je zároveň krajským poslancom.



Pripomína, že zo zámeru plynie úloha dotiahnuť projektovú dokumentáciu so stavebným povolením. "Štúdia už bola dodaná a trasa je navrhnutá. Železnice majú objednanú dokumentáciu pre nový nadjazd za Malackami a diaľničiari spúšťajú procesy k novej križovatke D2 - Studienka," dodal Říha.



Poslanci BSK v piatok (11. 9.) schválili prijatie dvoch návratných finančných výpomocí od Ministerstva financií (MF) SR. Jedna vo výške viac ako 5,6 milióna eur sa týka výpadku daňových príjmov pre pandémiu nového koronavírusu, druhá vo výške 25 miliónov eur je určená na opravy a rekonštrukcie majetku BSK, teda ciest II. a III. triedy, školských, sociálnych a kultúrnych zariadení v správe kraja, ale taktiež na výkon samosprávnych pôsobností v oblasti zdravotníctva, cestovného ruchu, športu či regionálneho rozvoja.