Finisáž výstavy Daniel škvrnitý bude aj s prednáškami odborníkov

Zvolen 5. mája (TASR) – Popoludňajšou finisážou ukončia vo štvrtok v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene výstavu Daniel škvrnitý. Súčasťou budú aj odborné prednášky.



„Výstava mala pozitívy ohlas. Pomaly sa aj do múzeí vracajú návštevníci, čo je aj pre nás povzbudením do ďalšej práce,“ uviedol pre TASR lektor výstavy Ivan Mesároš. Podľa neho sa na výstavu prišlo pozrieť asi 1000 ľudí.



Výstava rozpráva príbeh dlhej cesty daniela, ktorý sa na územie Slovenska dostal niekedy v 14. storočí, tiež o jeho spôsobe života, o ideálnom životnom prostredí, potravinových nárokoch a o jeho vplyve na lesný ekosystém a o úspechu a perspektíve chovu danielov.



Počas prípravy výstav s lesníckou a poľovníckou tematikou v minulých rokoch sa stalo už tradíciou spojenie vernisáže výstavy so sériou prednášok. Prednášajúcimi boli vždy odborníci zaoberajúci sa problematikou chovu vystavovaného druhu. Tentoraz to bude profesor Ladislav Paule z Technickej univerzity vo Zvolene s prednáškou na tému daniel škvrnitý, z OZ Podunajsko prijal pozvanie Dušan Krajniak s príspevkom Daniel, požehnanie alebo prekliatie a z generálneho riaditeľstva Lesov SR, z odboru poľovníctva, rybárstva a včelárstva prednesie Pavol Pecník príspevok Danielia zver v štátnych Lesoch SR.



Ako ďalej informuje LDM, išlo už v poradí o siedmu výstavu s tematikou lesnej zveri v múzeu. Najskôr to bola výstava s názvom Medveď hnedý, potom Vlk dravý a Diviak lesný. Nasledoval Srnec lesný, Jeleň lesný, Bažant poľovný a zatiaľ posledný Daniel škvrnitý.



LDM je súčasťou štátneho podniku Lesy SR. Je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 51.000 predmetov.