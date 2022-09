Finisáž výstavy Remeslo má modré dno spojili so seminárom o dizajne

Bytča 25. septembra (TASR) - Finisáž výstavy Remeslo má modré dno bude v utorok (27. 9.) v Sobášnom paláci v Bytči spojená so seminárom Tradičné inšpirácie v súčasnom dizajne. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



Doplnila, že finisáž bude spojená s komentovanou prehliadkou autorky výstavy Ľudmily Mitrovej. "Je to jedna z najúspešnejších výstav Východoslovenského múzea v Košiciach. Venuje sa vývoju a prehľadu remesla modrotlače na našom území od 18. do 21. storočia. Okrem pestrej škály modrotlačovej tvorby z východného a stredného Slovenska, návštevníci uvidia aj modrotlačiarsku dielňu, doplnenú ukážkami drevených foriem zo zaniknutých dielní," priblížila Lacková.



Na výstave sú zastúpené aj viaceré ukážky modrotlače na ženskom odeve z vybraných slovenských regiónov. "Súčasťou výstavy sú aj súčasné látky modrotlačiarov Petra Trnku, Mateja Rabadu, a tiež tvorba módnych dizajnérok Jany Gavalcovej a Mišeny Juhász," uviedla hovorkyňa múzea.



Odborný seminár Tradičné inšpirácie v súčasnom dizajne pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). "S módnou žurnalistkou, historičkou a pedagogičkou Danou Lapšanskou budú diskutovať textilní a odevní dizajnéri z výstavného projektu Tradícia v dizajne – odev so všitou tradíciou Marcel Holubec, Lubica Poncik, Henrieta Tholt a textilný dizajnér, zaoberajúci sa výrobou modrotlače, Matej Rabada," dodala Lacková.