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Finišujú s revitalizáciou historického parku v Malinove
Má slúžil verejnosti, rešpektovať historický charakter areálu a zároveň má umožniť organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finišuje s revitalizáciou historického parku v Malinove (okres Senec) zo začiatku 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V historickom parku dokončuje väčšinu stavebných prác. Vynovený park, ktorý má spojiť oddych, šport, prírodu a kultúrne dedičstvo, plánuje otvoriť v októbri. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Revitalizácia historického parku patrí medzi naše najvýznamnejšie projekty v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva a verejných priestorov. Preto ma teší, že sa práce dostávajú do záverečnej fázy,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
V rámci projektu aktuálne dokončujú mlatové, štrkové a asfaltové chodníky, altánok či záhradný labyrint, ale aj detské ihrisko, multifunkčné ihrisko či vonkajšie cvičisko. Finalizuje sa tiež vstupná komunikácia od hlavnej brány ku kaštieľu a oplotenie areálu.
Hotové sú rozvody osvetlenia, kamerového systému či závlahy s vlastnou studňou. Vybudovaná je taktiež retenčná nádrž a areálová dažďová kanalizácia. Tá bude zachytávať dažďovú vodu zo striech kaštieľa a využívať ju na zavlažovanie parku.
Záverečné sadové úpravy sa prispôsobujú aktuálnemu počasiu. Väčšina stromov je už síce podľa hovorkyne vysadená, avšak výsadba trávnikov a ďalšej zelene bude pokračovať vo vhodnejších klimatických podmienkach, aby sa zabezpečilo ich kvalitné ujatie.
Bratislavský kraj zároveň pripravuje spolu s obcou režim využívania parku. Má slúžil verejnosti, rešpektovať historický charakter areálu a zároveň má umožniť organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí.
Revitalizácia historického parku v Malinove je súčasťou cezhraničného projektu Green Cities - Zelené mestá v Podunajskom regióne. Cieľom je prinášať kvalitnejšie verejné priestory, podporovať adaptáciu na klimatickú zmenu a citlivo obnovovať historické krajinné celky.
V rámci územia parku sa okrem iného nachádza klasicistický kaštieľ z 13. storočia postavený na základoch stredovekej pevnosti (vodný hrad). V 19. storočí Malinovo (v minulosti Eberhard) získala rodina grófov Apponyiovcov, jedna z najväčších a najvplyvnejších grófskych rodín v Uhorsku. Stal sa hlavným sídlom správy eberhardského panstva.
Juraj Apponyi kaštieľ prestaval v neoklasicistickom štýle a vytvoril z neho vidiecke sídlo obklopené prírodným parkom. S rozlohou 13 hektárov sa radí medzi najrozsiahlejšie parky Bratislavského kraja. Ide o anglický krajinno-prírodný park z počiatku 18. storočia, pričom jeho historická rozloha bola väčšia. V minulosti bola súčasťou aj vodná priekopa, ktorá prestala plniť svoj účel a časom zarástla.
Ideový zámer revitalizácie parku v obci Malinovo schválili krajskí poslanci v júni 2023.
„Revitalizácia historického parku patrí medzi naše najvýznamnejšie projekty v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva a verejných priestorov. Preto ma teší, že sa práce dostávajú do záverečnej fázy,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
V rámci projektu aktuálne dokončujú mlatové, štrkové a asfaltové chodníky, altánok či záhradný labyrint, ale aj detské ihrisko, multifunkčné ihrisko či vonkajšie cvičisko. Finalizuje sa tiež vstupná komunikácia od hlavnej brány ku kaštieľu a oplotenie areálu.
Hotové sú rozvody osvetlenia, kamerového systému či závlahy s vlastnou studňou. Vybudovaná je taktiež retenčná nádrž a areálová dažďová kanalizácia. Tá bude zachytávať dažďovú vodu zo striech kaštieľa a využívať ju na zavlažovanie parku.
Záverečné sadové úpravy sa prispôsobujú aktuálnemu počasiu. Väčšina stromov je už síce podľa hovorkyne vysadená, avšak výsadba trávnikov a ďalšej zelene bude pokračovať vo vhodnejších klimatických podmienkach, aby sa zabezpečilo ich kvalitné ujatie.
Bratislavský kraj zároveň pripravuje spolu s obcou režim využívania parku. Má slúžil verejnosti, rešpektovať historický charakter areálu a zároveň má umožniť organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí.
Revitalizácia historického parku v Malinove je súčasťou cezhraničného projektu Green Cities - Zelené mestá v Podunajskom regióne. Cieľom je prinášať kvalitnejšie verejné priestory, podporovať adaptáciu na klimatickú zmenu a citlivo obnovovať historické krajinné celky.
V rámci územia parku sa okrem iného nachádza klasicistický kaštieľ z 13. storočia postavený na základoch stredovekej pevnosti (vodný hrad). V 19. storočí Malinovo (v minulosti Eberhard) získala rodina grófov Apponyiovcov, jedna z najväčších a najvplyvnejších grófskych rodín v Uhorsku. Stal sa hlavným sídlom správy eberhardského panstva.
Juraj Apponyi kaštieľ prestaval v neoklasicistickom štýle a vytvoril z neho vidiecke sídlo obklopené prírodným parkom. S rozlohou 13 hektárov sa radí medzi najrozsiahlejšie parky Bratislavského kraja. Ide o anglický krajinno-prírodný park z počiatku 18. storočia, pričom jeho historická rozloha bola väčšia. V minulosti bola súčasťou aj vodná priekopa, ktorá prestala plniť svoj účel a časom zarástla.
Ideový zámer revitalizácie parku v obci Malinovo schválili krajskí poslanci v júni 2023.