Fínska umelkyňa Pia Lindman rozospieva Váh
Netradičné hudobné vystúpenie v rámci projektu H2OMANAUS bude na plávajúcej plošine na Váhu a bude sa opierať o tradičnú fínsku liečebnú techniku manaus, založenú na spievaní.
Autor TASR
Trenčín 17. augusta (TASR) - Na hladine Váhu v Trenčíne vyrastie 19. a 20. augusta hlinená socha, ktorá sa stane nástrojom netradičného hudobného zážitku. Fínska umelkyňa Pia Lindman prepojí v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 spev s environmentálnym výskumom a participatívnym umením. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Netradičné hudobné vystúpenie v rámci projektu H2OMANAUS bude na plávajúcej plošine na Váhu a bude sa opierať o tradičnú fínsku liečebnú techniku manaus, založenú na spievaní. Organická hlinená socha na hladine Váhu bude slúžiť ako zosilňovač zvuku - svojím tvarom prenesie vibrácie hlasov i rieky späť do jej koryta.
Projekt H2OMANAUS je súčasťou programu Aqua Vitae, ktorý otvára dialóg o vode a rieke Váh ako životne dôležitých prírodných prvkoch. Séria umeleckých intervencií (prehliadky, inštalácie, performancie, diskusie) podnecuje obyvateľov a návštevníkov Trenčína k reflexii o problematike vody v mestskom prostredí a jej politických, ekologických i filozofických implikáciách.
Pia Lindman je multidisciplinárna umelkyňa, vo svojej tvorbe spája umenie, vedu a environmentálne témy. Vychádza z tradičných severských techník liečivého spevu, ktoré kombinuje s výskumom mikrobiológie a ekológie.
