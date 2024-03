Firma Eset finišuje s odstraňovaním objektov na Patrónke v Bratislave

Bratislava 9. marca (TASR) - Spoločnosť Eset finišuje s odstraňovaním pôvodných objektov v areáli bývalej vojenskej nemocnice, kde má vyrásť rozsiahly projekt kampusu na bratislavskej Patrónke. Žiadne neočakávané problémy neeviduje, práce sú v súlade s predpokladaným časovým harmonogramom. Ukončenie búracích prác očakáva v druhej polovici apríla. Pre TASR to uviedol Peter Blažečka zo spoločnosti.



"Aktuálne finišujeme s odstraňovaním pôvodných objektov a zároveň prebieha aj recyklácia odpadu z búrania. Na pozemku tiež prebiehajú prekládky inžinierskych sietí a čistenie územia," skonštatoval Blažečka.



Spoločnosť v súčasnosti disponuje vyjadrením hlavného mesta k investičnému zámeru, aktuálne pripravuje dokumentáciu pre územné konanie. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) ešte nebol ukončený. Termín začatia výstavby nového projektu si netrúfa odhadnúť. Do veľkej miery bude závisieť od dĺžky povoľovacích procesov a získania všetkých právoplatných povolení. "Máme jednoznačný záujem, aby bol projekt postavený čo najskôr," poznamenal Blažečka.



Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017. Kampus má vytvoriť kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy. Prepojiť ich má s technicky zameranými vysokými školami. Projekt počíta aj s verejnými priestormi.