Firma Kovozber spracováva aj čelné sklá z áut a slnečné kolektory

Na snímke autovraky čakajúce na spracovanie vo firme Kovozber. Spišská Nová Ves, 4. mája 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Kristína Mayerová

Na snímke technológia vo firme Kovozber. Spišská Nová Ves, 4. mája 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Kristína Mayerová

Spišská Nová Ves 4. mája (TASR) - Spoločnosť Kovozber, ktorej centrála sídli v Spišskej Novej Vsi, pôsobí na trhu už viac ako 30 rokov. Zaoberá sa environmentálnou činnosťou pre firmy a prevádzkuje zberné dvory na rôzne druhy odpadov okrem nebezpečných. Je to jediná firma na Slovensku, ktorá má technológiu na spracovanie čelných skiel z vozidiel, fotovoltických článkov a slnečných kolektorov. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ľubor Pavlík.Firma vykupuje väčšinou oceľový šrot a farebné kovy. Niektoré prevádzky má prispôsobené na spracovanie starých vozidiel alebo elektroodpadu, ktorého objem každoročne prudko narastá.podotkol riaditeľ.Pavlík priblížil samotný proces výkupu starých vozidiel od občanov. Zaškolený pracovník komplexne skontroluje vozidlo, či obsahuje všetko, čo má mať. Podmienkou je, aby malo minimálne 90 percent svojej váhy. V aute nesmú chýbať autobatéria, katalyzátor, baterka, motor, prevodovka a pneumatiky. Po kontrole firma zabezpečí elektronické odhlásenie na polícii. Vozidlo následne putuje do haly, kde sa odsajú všetky tekutiny a odoberie sa baterka. V suchom stave sa vozidlo ďalej posúva na demontáž, kde sa jednotlivé druhy odpadov triedia. Riaditeľ zdôraznil, že asi len päť percent z váhy vozidla sa dostane na komunálny odpad.Spoločnosť pripravuje do budúcna aj linky na výrobu nanoskla, spracovanie stavebných odpadov a elektrotechnického odpadu. Od 1. júla by mala byť spustená nová technológia na likvidáciu a spracovanie katalyzátorov. Riaditeľ v tejto súvislosti pripomenul, že firma striktne žiadne katalyzátory jednotlivo nevykupuje.skonštatoval. Zberne odpadov sú podľa jeho slov odsudzované za podporu krádeží, ale to sa už medzičasom výrazne zmenilo. V prípade, že do areálu zablúdi nejaký podozrivý materiál, ihneď je kontaktovaná polícia.doplnil Pavlík.Firma Kovozber má svoje pobočky vo ôsmich mestách na Slovensku. Zamestnáva 60 ľudí a v prípade rozšírenia pribudne na každej linke päť až desať nových ľudí. Zaoberá sa recykláciou medi, hliníka, železa, plastu, pneumatík a skla, ktoré sa spracovávajú na granulačných linkách. Spoločnosť sa takisto venuje aj recyklácii stavebných výplní okien a dverí zo všetkých druhov materiálov.