Firma podala návrh na exekúciu obce Cigeľ, tvrdí, že pochybil starosta

Cigeľ 26. februára (TASR) - Firma, ktorá podala návrh na exekúciu voči samospráve Cigľa v okrese Prievidza, tvrdí, že za situáciu je zodpovedný starosta. Obec sa mala podľa nej chcieť neoprávnene obohatiť. Banskoštiavnická firma Combin bola víťazom verejnej súťaže na rekonštrukciu objektu kultúrneho domu s obecným úradom. Po tom, čo nedostala zaplatené, exekútor zablokoval obci peniaze na bežnom účte.



Samospráva Cigľa vybrala dodávateľa cez verejnú súťaž, ešte pred podpísaním zmluvy o dielo dovolila víťazovi začať s prácami. K podpisu však nakoniec nedošlo. Spoločnosť podľa jej konateľa Vladimíra Galla nedostala žiadne vyjadrenie, obec preto vyzvala k zaujatiu stanoviska. "Keďže obec nereagovala, spoločnosť 23. apríla 2018 vystavila obci opakovane faktúru ako účtovný a daňový doklad. Obec zostala pasívna, a preto spoločnosť podala žalobu v upomínacom konaní. Vydaný platobný rozkaz sa stal právoplatným a vykonateľným, preto podala návrh na vykonanie exekúcie," uviedol v utorok pre TASR.



Banskoštiavnická firma tiež argumentuje, že jej ponuku verifikovalo aj Ministerstvo životného prostredia SR, čo malo oprávňovať starostu obce k podpísaniu zmluvy aj zo strany obce.



S prácami na rekonštrukcii začala spoločnosť ešte v septembri 2017. Starosta Štefan Mjartan (Smer-SD) mal následne podľa nej vzniesť požiadavku na skrátenie doby rekonštrukcie zo zazmluvnených sedem mesiacov na termín do konca roka 2017. "S ohľadom na charakter prác nebolo možné tejto požiadavke vyhovieť, pretože klimatické podmienky by neumožnili výkon prác bežným technologickým postupom a zmluva obsahovala sankcie za jej nesplnenie. Keďže sme so zmenou termínu nesúhlasili, starosta odmietol zmluvu podpísať a následne zrušil verejné obstarávanie, čím obec prišla o peniaze z eurofondov," ozrejmil Gallo.



Keďže podľa neho nedošlo k podpísaniu zmluvy zo strany obce, firma nepokračovala s prácami a opustila stavenisko. "Keďže naša záruka sa vzťahovala na dielo ako celok a nedošlo k podpísaniu zmluvy, naša spoločnosť neprevzala žiadne záruky za vykonané plnenie. Keďže išlo o bezdôvodné obohatenie na strane obce, zaslali sme jej súpis vykonaných prác a faktúru na odsúhlasenie 15. decembra 2017. Po doručení faktúry obec listom z 25. januára 2018 faktúru vrátila a požiadala o čas na posúdenie oprávnenosti odborne spôsobilou osobou," priblížil.



Faktúru za práce samospráva Cigľa odmietla zaplatiť pre údajné nedostatky na prácach, ktoré mal potvrdiť aj znalecký posudok, informoval na rokovaní obecného zastupiteľstva starosta. Tvrdenie, že práce boli vykonané nekvalitne, považuje firma za zavádzajúce práve z dôvodu, že neukončila dielo ako celok výlučne z dôvodov na strane obce. "Nikdy sme nedostali žiadnu výhradu, reklamáciu ani oznámenie nedostatku zákonom predpokladaným spôsobom. Samozrejme, považujeme za možné, že neukončené práce sa môžu javiť ako chybné, nie však z dôvodu ich nekvality, ale z dôvodu neukončenia. Všetky práce boli vykonávané v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú zabezpečoval obstarávate," dodal Gallo.



Obec má na bežnom účte zablokovaných asi 45.000 eur, proti rozhodnutiu o exekúcii sa bráni na súde, starosta sa preto k situácii odmietol oficiálne vyjadriť. O exekúcii na bežnom účte neinformoval i obecných poslancov, čo kritizovali na svojom minulotýždňovom rokovaní.