Firma Thermo/Solar Žiar zvýšila tržby za predaj kolektorov o štvrtinu

Žiar nad Hronom 12. júla (TASR) - Tržby medziročne vyššie o 25 percent na úrovni 1,4 milióna eur zaznamenal v prvom polroku 2021 najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov Thermo/Solar Žiar so sídlom v Žiari nad Hronom.



"Trh so slnečnými kolektormi sa od jari zobúdzal a z hľadiska predaja boli mesiace máj a jún 2021 najlepšie za posledné tri roky. Darí sa nám v exporte, predovšetkým na západoeurópskych trhoch, ale čísla rastú aj v domácom predaji," informoval TASR riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas.



Podľa neho export do Veľkej Británie funguje bez problémov aj po brexite. V Maďarsku zase pomohlo opätovné spustenie podpory pre solárne systémy. "V druhom polroku predpokladáme ďalšie zvýšenie predaja v západnej Európe," podotkol. Domáci trh zase dlhodobo podporujú poukážky SIEA z projektu Zelená domácnostiam II.



Slnečné kolektory zo Žiaru nad Hronom doteraz inštalovali v 70 krajinách sveta, a to aj na takých extrémnych miestach, ako je najvyššia hora Nemecka Zugspitze či Ohňová zem v Patagónii. Sú napríklad aj v Nepále, Argentíne, Botswane, Maroku, Ománe, Juhoafrickej republike, Austrálii, ale aj v Egypte, Jordánsku či v Kalifornii.