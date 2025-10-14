< sekcia Regióny
Flotilu RZP Trenčín doplnilo desať nových sanitiek
Podľa riaditeľa spoločnosti RZP Trenčín Michala Bahelku každá z desiatich nových sanitiek stála aj s technickým vybavením asi 170.000 eur.
Autor TASR
Trenčín 14. októbra (TASR) - Skvalitnenie starostlivosti o pacienta a práce zdravotných záchranárov má priniesť desať nových sanitiek akciovej spoločnosti RZP Trenčín. Sanitky sú vybavené najmodernejšou technikou, niektoré prístroje sú na Slovensku unikátne. Informoval o tom záchranár RZP Martin Žiak.
„Súčasťou vybavenia sanitky je defibrilátor s dotykovou obrazovkou, hydropneumatické nosidlá, elektricky ovládaný schodolez, zariadenie umožňujúce variabilné posúvanie zdravotníckej techniky vo vozidle. Všetko je zamerané na komfort pacienta a uľahčenie práce záchranárov,“ skonštatoval Žiak.
Ako dodal, všetky prístroje sú najmodernejšími zariadeniami, defibrilátor s dotykovou obrazovkou, hydropneumatické nosidlá s nosnosťou až 320 kilogramov a elektricky ovládaný schodolez používa RZP ako jediná na Slovensku.
Podľa riaditeľa spoločnosti RZP Trenčín Michala Bahelku každá z desiatich nových sanitiek stála aj s technickým vybavením asi 170.000 eur, financie na ich nákup boli z vlastných zdrojov spoločnosti a z paušálnych platieb, ktoré platia zdravotné poisťovne za prevádzkovanie 24 staníc RZP.
