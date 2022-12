Fluorescenčný mikroskop pomôže v Košiciach pri vývoji biomateriálov

Košice 18. decembra (TASR) - Katedra morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach získala nový fluorescenčný mikroskop. Na pracovisku anatómie sa vďaka novému prístroju za takmer 35.000 eur o významný krok dopredu posunie výskum a vzdelávanie v oblasti používania alternatívnych zvieracích modelov a metód. Hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková informovala, že mikroskop získali vďaka finančnému daru z dvoch nadácií. Využívať sa bude pri vývoji a testovaní inovatívnych biomateriálov určených na použitie v biomedicíne na regeneráciu kosti a chrupky človeka, resp. zvieraťa.



Pracovisko anatómie na spomínanej katedre používa na testovanie biomateriálov oplodnené kuracie a prepeličie vajcia. "Tento alternatívny model je medzistupňom testovania materiálov medzi in vitro (v skúmavke) a in vivo (zaživa) modelmi," objasnila hovorkyňa s tým, že tak kopíruje súčasný vedecký trend náhrady experimentálnych zvierat. Tým podstatne znižuje ich celkový počet vo výskume. Okrem toho tento model dokáže predpovedať správanie sa materiálu v živom organizme, a tak vyhodnotiť vhodnosť jeho použitia v humánnej alebo veterinárnej praxi.



"Nový mikroskop významnou mierou prispeje k podpore využívania vtáčieho modelu ako alternatívnej zvieracej metódy testovania biomateriálov na našej univerzite. Takýto prístup testovania materiálov je na Slovensku jedinečný. Podpora implementácie inovatívnych metodík v biomedicínskom výskume významne zlepší konkurencieschopnosť slovenskej vedy v tejto oblasti v porovnaní so zahraničnými pracoviskami a skvalitní tiež vzdelávací proces na UVLF v Košiciach," objasnila Eva Petrovová z Katedry morfologických disciplín. Očakáva, že vďaka novým technickým možnostiam sa zvýši účasť katedry v domácich a medzinárodných výskumných projektoch, pracovisko získa nové patenty a udrží si a pritiahne mladé vedecké talenty zo SR aj zahraničia.