FMK v Trnave otvára Spolok pre výskum ázijskej mediálnej kultúry

Trnava 7. apríla (TASR) - Spolok pre výskum ázijskej mediálnej kultúry otvorí Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v pondelok o 14.00 h v Akademickom klube na Námestí J. Herdu v Trnave. Uskutoční sa aj prednáška koréjského lektora spojená s diskusiou. Cieľom spolku je priniesť časť východu do slovenského geopolitického a socio-kultúrneho prostredia, kde sa primárne prijímajú produkty zo západu. TASR to uviedla Lucia Furtáková z Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) UCM v Trnave.



Program podujatia zahŕňa úvodné privítanie, príhovory, prednášku s diskusiou, ktorú bude viesť kórejský lektor Shin Sang Hyun. „Prvá prednáška v rámci spolku sa zameriava na predstavenie kórejskej kultúry a jej rôznych aspektov, a to prostredníctvom masových médií, ktoré sú ľuďom známe naprieč rôznymi generáciami, teda cez kórejské filmy, drámy, hudbu, ale aj spravodajstvo,“ priblížila Furtáková.



Celé podujatie bude sprevádzané ďalšími aktivitami, od rautu a priestoru určeného pre médiá až po príležitosť na neformálne stretnutia. Organizátori majú už naplánovaných niekoľko aktivít na apríl a od budúceho akademického roka sa program rozbehne naplno.



S nápadom založiť spolok prišla denná doktorandka FMK UCM v Trnave Bianka Francistyová. „Kórejské drámy začala sledovať ako tínedžerka, postupne sa začala zaujímať aj o iné obsahy, ako napríklad čínske a thajské drámy či japonské anime a neskôr toto. Hobby pretavila aj do svojej vedeckovýskumnej činnosti,“ uviedla Furtáková.