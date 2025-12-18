< sekcia Regióny
FN Trnava a Národný onkologický ústav posilňujú spoluprácu
Trnavská nemocnica sa stane kooperačným pracoviskom, pričom pacienti nemocnice budú mať zastúpené výkony v NOÚ.
Autor TASR
Bratislava/Trnava 18. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava a Národný onkologický ústav (NOÚ) posilňujú vzájomnú spoluprácu. Podpísali spoločné memorandum, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšiť jej dostupnosť pre pacientov v trnavskom regióne. Informovali o tom z NOÚ i z trnavskej nemocnice.
„V memorande sme sa dohodli na rozvoji spolupráce v oblasti rádioterapie, mamologického programu, onkochirurgie a onkohematológie. Vďaka podpisu memoranda sa staneme kooperačným pracoviskom a naši pacienti budú mať ďalšie možnosti liečby. Pre NOÚ budeme poskytovať následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude realizovaná u nás, čím sa odbremenia kapacity NOÚ,“ vysvetlil riaditeľ FN Trnava Daniel Žitňan. Trnavská nemocnica sa stane kooperačným pracoviskom, pričom pacienti nemocnice budú mať zastúpené výkony v NOÚ.
„Spoločne vytvárame funkčný model, ktorým vieme zabezpečiť komplexnú onkologickú liečbu. Pre NOÚ je dôležité, že sa môžeme spoľahnúť na regionálneho partnera a efektívne prepojiť odborné kapacity v prospech pacientov,“ doplnil riaditeľ NOÚ Bratislava Tomáš Alscher. Následná zdravotná starostlivosť sa bude realizovať na Onkologickej klinike FN Trnava.
Memorandum zahŕňa aj spoluprácu v oblasti multidisciplinárnych seminárov a je zamerané na prepojenie jednotlivých spádových onkologických ambulancií do spoločného virtuálneho odborného priestoru, čím sa vytvorí priestor pre konzultáciu pacientov s lekárskymi špecialistami.
