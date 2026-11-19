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FNsP označila petíciu k vzniku lekárskej fakulty za neopodstatnenú
Petíciu iniciovala Slovenská asociácia študentov medicíny spolu s členskými organizáciami a s podporou troch existujúcich lekárskych fakúlt na Slovensku.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici vníma petíciu študentov lekárskych fakúlt na Slovensku, ktorí vyjadrili obavy okolo vzniku novej Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Banskej Bystrici, za neopodstatnenú. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti.
„Petíciu študentov vnímame ako súčasť odbornej diskusie o tom, ako na Slovensku zabezpečiť kvalitné vzdelávanie budúcich lekárov. Vítame, že sa do nej zapájajú aj študenti medicíny. Ich pohľady na výučbu a klinickú prax sú dôležité. Avšak myslíme si, že ich obavy vychádzajú aktuálne z nedostatku informácií o komplexnosti príprav vzniku novej fakulty a jej potenciáli,“ uviedla Rooseveltova nemocnica, ktorá vníma vznik lekárskej fakulty v Banskej Bystrici ako doplnenie siete existujúcich fakúlt a príležitosť lepšie využiť výučbové kapacity na strednom Slovensku.
Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici sa od 17. novembra zmenila na lekársku fakultu, ktorá pripravuje otvorenie štúdia všeobecného lekárstva. Vznik lekárskej fakulty je úzko prepojený s transformáciou Rooseveltovej nemocnice na univerzitnú a výstavbou nového nemocničného komplexu v Banskej Bystrici.
„Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška sa s účinnosťou od 17. novembra mení názov Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na Lekársku fakultu SZU. Cieľom tejto zmeny je vytvoriť podmienky na rozšírenie doterajšej ponuky zdravotníckeho vzdelávania o štúdium všeobecného lekárstva. SZU tak pripravuje novú príležitosť pre budúcich študentov medicíny na strednom Slovensku a zároveň nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a odborné zázemie zdravotníckeho vzdelávania v Banskej Bystrici,“ informovala TASR hovorkyňa rektorky SZU Michaela Grendelová.
Vychádzajúc zo stanoviska Rooseveltovej nemocnice, kliniky SZU v ich nemocnici dlhodobo zabezpečujú aj pedagogickú činnosť a od akademického roka 2023/2024 u nich prebieha pregraduálna výučba medikov SZU. Na kvalitu klinickej výučby údajne dostávajú od študentov pozitívnu spätnú väzbu.
„Požiadavku zastaviť prípravu fakulty v Banskej Bystrici vnímame v tomto kontexte ako neopodstatnenú. Projekt nadväzuje na existujúce pedagogické a klinické zázemie a reaguje na personálne potreby regiónu. Zároveň výstavba novej nemocnice prinesie obrovský potenciál pre výučbu a odbornú prax. Nová nemocnica počíta s moderným vzdelávacím centrom a simulačným centrom. Zámerom je budovať ubytovacie kapacity v uvoľnených priestoroch priamo v areáli nemocnice. To všetko vytvára rozsiahly potenciál pre rozvoj moderného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,“ zdôraznila nemocnica.
Petíciu iniciovala Slovenská asociácia študentov medicíny spolu s členskými organizáciami a s podporou troch existujúcich lekárskych fakúlt na Slovensku. Signatári v nej upozorňujú, že problémom slovenského medicínskeho vzdelávania nie je nedostatočný počet fakúlt, ale najmä chýbajúce výučbové priestory, moderné vybavenie, klinické kapacity a stabilné financovanie. Podľa iniciátorov by preto mal štát pred rozširovaním siete lekárskych fakúlt uprednostniť investície do existujúcich pracovísk v Bratislave, Martine a Košiciach.
„Petíciu študentov vnímame ako súčasť odbornej diskusie o tom, ako na Slovensku zabezpečiť kvalitné vzdelávanie budúcich lekárov. Vítame, že sa do nej zapájajú aj študenti medicíny. Ich pohľady na výučbu a klinickú prax sú dôležité. Avšak myslíme si, že ich obavy vychádzajú aktuálne z nedostatku informácií o komplexnosti príprav vzniku novej fakulty a jej potenciáli,“ uviedla Rooseveltova nemocnica, ktorá vníma vznik lekárskej fakulty v Banskej Bystrici ako doplnenie siete existujúcich fakúlt a príležitosť lepšie využiť výučbové kapacity na strednom Slovensku.
Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici sa od 17. novembra zmenila na lekársku fakultu, ktorá pripravuje otvorenie štúdia všeobecného lekárstva. Vznik lekárskej fakulty je úzko prepojený s transformáciou Rooseveltovej nemocnice na univerzitnú a výstavbou nového nemocničného komplexu v Banskej Bystrici.
„Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška sa s účinnosťou od 17. novembra mení názov Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na Lekársku fakultu SZU. Cieľom tejto zmeny je vytvoriť podmienky na rozšírenie doterajšej ponuky zdravotníckeho vzdelávania o štúdium všeobecného lekárstva. SZU tak pripravuje novú príležitosť pre budúcich študentov medicíny na strednom Slovensku a zároveň nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a odborné zázemie zdravotníckeho vzdelávania v Banskej Bystrici,“ informovala TASR hovorkyňa rektorky SZU Michaela Grendelová.
Vychádzajúc zo stanoviska Rooseveltovej nemocnice, kliniky SZU v ich nemocnici dlhodobo zabezpečujú aj pedagogickú činnosť a od akademického roka 2023/2024 u nich prebieha pregraduálna výučba medikov SZU. Na kvalitu klinickej výučby údajne dostávajú od študentov pozitívnu spätnú väzbu.
„Požiadavku zastaviť prípravu fakulty v Banskej Bystrici vnímame v tomto kontexte ako neopodstatnenú. Projekt nadväzuje na existujúce pedagogické a klinické zázemie a reaguje na personálne potreby regiónu. Zároveň výstavba novej nemocnice prinesie obrovský potenciál pre výučbu a odbornú prax. Nová nemocnica počíta s moderným vzdelávacím centrom a simulačným centrom. Zámerom je budovať ubytovacie kapacity v uvoľnených priestoroch priamo v areáli nemocnice. To všetko vytvára rozsiahly potenciál pre rozvoj moderného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,“ zdôraznila nemocnica.
Petíciu iniciovala Slovenská asociácia študentov medicíny spolu s členskými organizáciami a s podporou troch existujúcich lekárskych fakúlt na Slovensku. Signatári v nej upozorňujú, že problémom slovenského medicínskeho vzdelávania nie je nedostatočný počet fakúlt, ale najmä chýbajúce výučbové priestory, moderné vybavenie, klinické kapacity a stabilné financovanie. Podľa iniciátorov by preto mal štát pred rozširovaním siete lekárskych fakúlt uprednostniť investície do existujúcich pracovísk v Bratislave, Martine a Košiciach.