Žilinská nemocnica reprofilizuje 77 lôžok pre pacientov s COVID-19

Žilina 14. októbra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline reprofilizuje na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 10 percent z lôžkovej kapacity (77 lôžok) pre starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Zmeny zapríčinia dočasné pozastavenie plánovaných operácií, pri ktorých je nevyhnutná prítomnosť anestéziologického tímu, s platnosťou od 15. októbra 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Vzhľadom na to, že žilinská nemocnica nemá infekčné ani pľúcne oddelenie, ktoré boli z nepochopiteľných dôvodov zrušené ešte v roku 2011, spúšťa prvú etapu krízovej reprofilizácie, v rámci ktorej otvorí samostatný pandemický pavilón," uviedla Záteková.



Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka sa nemocnica usilovala poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom v plnej miere čo najdlhšie. Avšak táto snaha narazila na obmedzené kapacity nemocníc v Martine a Ružomberku, ako aj na značný nárast hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.



"Vývoj situácie v Žilinskom kraji je vážny, v rámci celého Slovenska momentálne dokonca najkritickejší a neumožňuje nám naďalej ostať tzv. bielou nemocnicou. Bohužiaľ sme nútení pristúpiť k obmedzeniam, pripraviť sa na pomoc v prvej línii a urobiť všetko pre to, aby sme ochránili pacientov a predovšetkým zdravotníkov v náročnej situácii, ktorá nás čaká," priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina s tým, že príprava pandemického pavilónu už začala.



Doplnil, že podobne ako na jar, v urologickom pavilóne vznikne červená zóna. "V nej budeme pripravení prijímať pacientov s ochorením COVID-19, vrátane lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou, v rámci čoho sme zatiaľ prístrojovo aj personálne vybavení. Keďže však nemáme infekčné alebo pľúcne oddelenie ako iné nemocnice nášho typu, v tejto oblasti nemáme špecializovaný personál. Starostlivosť budeme musieť zabezpečiť personálom z ostatných oddelení a preradiť ho do COVID pavilónu, čo nám obmedzí činnosť takmer v rámci celej nemocnice," podotkol Stalmašek.



Zdôraznil, že neodkladná zdravotná starostlivosť, pôrody a liečba onkologických pacientov bude zabezpečená v plnej miere. "V štandardnom režime budú i nevyhnutné prvotné kontroly po úrazoch, operáciách alebo akútnych výkonoch, poskytovaná bude tiež zdravotná starostlivosť, ktorej dlhší odklad by mohol viesť k zhoršeniu stavu pacienta. O zmene termínu operácií, pri ktorých je odklad možný, budú pacienti postupne informovaní telefonicky z príjmových ambulancií jednotlivých oddelení," dodala hovorkyňa nemocnice.