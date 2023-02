FNsP Žilina podpísala zmluvu o výučbe so Žilinskou univerzitou

Žilina 7. februára (TASR) – Zmluvu o praktickej výučbe podpísali na začiatku februára predstavitelia Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline a Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej zmluva nahrádza Dohodu o odbornej praxi študentov z roku 2003.



Doplnila, že cieľom partnerstva je pokračovať v spoločnej príprave vysokokvalitných absolventov študijného programu biomedicínske inžinierstvo v bakalárskom aj inžinierskom štúdiu UNIZA. Praktické vzdelávanie v oblasti prepájajúcej IT a medicínu považuje riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík za významný prínos nielen v rámci skvalitnenia štúdia, ale rovnako v rozvoji ľudských zdrojov samotného zdravotníckeho zariadenia.



"Študenti sa môžu reálne zoznámiť so skutočným prostredím nemocnice, vyskúšať si zručnosti, pri ktorých teória nestačí. Ak sa po skončení školy rozhodnú u nás zamestnať, sú výrazne lepšie pripravení, rýchlejšie sa stávajú plnohodnotnou a predovšetkým profesionálnou súčasťou pracovných tímov," priblížil riaditeľ FNsP Žilina.



Na základe novej zmluvy sa výrazne rozšíria možnosti odbornej praxe študentov UNIZA na oddeleniach žilinskej nemocnice, okrem prvého aj pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. "Ďalšie pokračovanie a skvalitnenie štúdia biomedicínskeho inžinierstva je pre nás zásadnou záležitosťou, pričom kľúčová je práve spolupráca so žilinskou fakultnou nemocnicou. Prax a poznanie podmienok, v ktorých sa priamo poskytuje zdravotná starostlivosť, predstavuje pre vzdelanie našich absolventov mimoriadne významný fenomén," uviedol dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA Pavol Špánik.



Biomedicínske inžinierstvo je podľa jeho slov dynamicky sa rozvíjajúci študijný program, ktorého absolventi majú široké možnosti uplatnenia sa v diagnostickej a liečebnej starostlivosti, výskume a vývoji alebo distribúcii zdravotníckej techniky a technológií.



FNsP v Žiline umožňuje praktickú výučbu zdravotníkov vo vysokoškolských nelekárskych odboroch okrem UNIZA aj v súčinnosti s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V rámci výkonu odbornej praxe študentov v lekárskych či nelekárskych odboroch spolupracuje s viacerými strednými zdravotníckymi školami a početnými univerzitami na Slovensku i v Českej republike, priblížila Záteková.