FNsP Žilina začne v najbližšom období s modernizáciou dvoch pavilónov
Autor TASR
Žilina 18. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina začne v najbližších týždňoch s rozsiahlou modernizáciou chirurgického a očného pavilónu, ktorá bude financovaná z plánu obnovy v hodnote päť miliónov eur. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to oznámil riaditeľ nemocnice Juraj Kacian a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Približne polovica z celkovej sumy smeruje do stavebných úprav, zvyšné prostriedky budú využité na nákup novej zdravotníckej techniky a spustenie nových operačných sál. Modernizácia prinesie skrátenie čakacích dôb pacientov a skvalitnenie prostredia pre náš personál,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina.
Projekt rekonštrukcie pavilónov zahŕňa rozšírenie oddelení oftalmológie a otorinolaryngológie v očnom pavilóne o tri nové operačné sály vrátane rekonštrukcie izieb s kapacitou 12 lôžok. Taktiež vytvorenie dvoch nových operačných sál v priestoroch ARO chirurgického pavilónu a vybudovanie nového lôžkového výťahu so schodiskom v existujúcich priestoroch nemocnice. V chirurgickom pavilóne sa tiež zrekonštruujú izby s lôžkovou kapacitou 18 lôžok, pristaví sa únikové schodisko a lôžkový výťah. Projekt je vo fáze podpisu zmluvy so zhotoviteľom.
Minister zdravotníctva doplnil, že rekonštrukcia je dôležitá aj z pohľadu energetickej účinnosti budov, ktorá by mala priniesť úspory na prevádzke. „Modernizácia je nesmierne dôležitý aspekt aj pre určitú motiváciu, udržanie a zdokonaľovanie pracovných podmienok pre samotných lekárov, zdravotné sestry, zdravotníkov a celý personál, ktorý tu pôsobí, pretože je absolútne legitímna požiadavka našich zdravotníkov, aby pracovali v čo najmodernejšom prostredí,“ dodal Šaško.
