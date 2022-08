Fokus Pokus prinesie 13predstavení profesionálneho nezávislého divadla

Trnava 29. augusta (TASR) - Výber z najzaujímavejších predstavení profesionálneho nezávislého divadla na Slovensku prinesie od utorka 30. augusta do nedele 4. septembra nový ročník festivalu Fokus Pokus. Divákom ponúkne spolu 13 predstavení, diskusie a koncerty v Divadle Jána Palárika (DJP) a v kultúrnom centre Malý Berlín. Informovala o tom marketingová riaditeľka DJP Katarína Čučková.



"Profesionálna nezávislá divadelná scéna na Slovensku je veľmi bohatá a každým rokom sa rozširuje. Dramaturgia festivalu má vďaka tomu čo na výber a snaží sa neustále rozširovať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie. A tiež pomôcť trvalej udržateľnosti myšlienky divadla – slobodného a neustále vedúceho dialóg s divákom," uviedol riaditeľ a dramaturg festivalu Mário Drgoňa. Podporuje to podľa neho aj fakt, že po väčšine predstavení budú mať diváci možnosť diskutovať s ich tvorcami.



Festival otvorí predstavenie domáceho Divadla Jána Palárika Monológy a dialógy v réžii Andreja Kalinku. Ako upozornil Drgoňa, v tomto prípade ide o koprodukciu zriaďovaného a nezriaďovaného, teda nezávislého divadla. V programe sú okrem iných Divadlo Petra Mankoveckého s inscenáciou Prevádzači alebo zoskupenie Uhol_92 so svojím predstavením Ponížení a krvilační, plným živej hudby a hodnotných choreografií. Zoskupenie Jedným dychom predstaví autorskú pohybovú stereodrámu skúmajúcu ľudskú Krehkosť.



"Fokus Pokus pozýva spoznať aj nové či menej známe tváre tejto scény s často netradičnými a inšpiratívnymi inscenáciami," uviedol Drgoňa. Napríklad Divadlo ŠEM s inscenáciou Lesom alebo Dočasný kolektív, ktorý sa na festivale objavil aj minulý rok, s predstavením Up Yours! či Nové divadlo z Nitry s inscenáciou Zlodejka kníh, na motívy svetoznámeho bestselleru.



Okrem divadla a diskusií nebudú chýbať na festivale ani koncerty. "Návštevníci sa môžu tešiť na FVLCRVM, držiteľa Radio_Head Awards, predstaví sa Martin Geišberg a koncertnú sériu ukončí český dynamický producent, hudobník a interpret Ventolin," informovala Čučková. Vo dvore DJP bude počas festivalu širokej verejnosti prístupná chill out zóna a meeting point. V spolupráci s literarnyklub.sk sa na tomto mieste uskutoční niekoľko diskusií s autormi súčasnej slovenskej beletrie, ktorých diela majú presahy do divadla.



Hlavným partnerom festivalu je Fond na podporu umenia, finančne podujatie podporili tiež Fond LITA a Nadácia SPP. Festival organizuje občianske združenie Viac Kultúry. Spoluorganizátorom je Divadlo Jána Palárika.