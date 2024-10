Folkloristi predstavia v Múzeu kysuckej dediny verbovačku regrútov

Nová Bystrica 3. októbra (TASR) - Odchod mladých mužov na vojnu priblížia v nedeľu (6. 10.) návštevníkom Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke členovia folklórneho súboru Bystrica z Novej Bystrice v programe Regrúti. TASR o tom informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.



Pripomenula, že odvody na vojnu boli kedysi významnou životnou udalosťou pre mnohé rodiny. "Mladí muži museli opustiť svoje domovy a vydať sa do neznáma. Podujatie Regrúti priblíži túto často smutnú, no zároveň aj hrdinskú kapitolu našej histórie. Návštevníci sa môžu tešiť na autentické scény z verbovania, rozlúčky s rodinou a následného odvodu," uviedla Jančulová.



Program podujatia odštartuje o 13.00 h hrajúcou železnicou, ktorá privezie do skanzenu symbolických regrútov. "Následne o 14.30 h sa v amfiteátri uskutoční bohatý kultúrny program. Návštevníkov čakajú ľudové piesne a tance, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou rozlúčok s odchádzajúcimi mladíkmi. Okrem toho budú mať možnosť ochutnať tradičné kapustniaky," dodala Jančulová.