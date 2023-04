Folkloristi z Podpoľania sa pripravujú na veľkonočnú oblievačku

Detva 6. apríla (TASR) – Členovia folklórneho súboru z Podpoľania sa v týchto dňoch pripravujú na tradičnú sviatočnú oblievačku. Chlapci oblečení v krojoch pôjdu na Veľkonočný pondelok (10. 4.) kúpať mladé dievčatá v Detve i na okolitých lazoch. Pre TASR to uviedol Ján Ďurčov z Folklórneho súboru Podpoľanec.



Dodal, že tento rok sa chystá na túto akciu od 12 do 15 členov. "V minulosti sa chodievalo na koči, teraz pôjdeme autami. Nie je totiž reálne, aby sme za jeden deň s kočom prešli všetko, čo chceme," spresnil s tým, že pri oblievačke sa ľudia aj zabavia. Súčasťou sú tanec, ľudová hudba, hudobné nástroje a pohostenie. Týmto zvykom chcú podľa neho pod Poľanou dodržiavať tradície.



Ako dodal, so sebou si zoberú vedrá a keď sa dá, naberajú aj ľadovú vodu z potoka. Priblížil, že na Podpoľaní na Veľkú noc ženy nešibú korbáčom. "U nás je to len oblievanie vodou a veselá muzika. Keď ich okúpeme, spolu si zatancujeme a zaspievame. Väčšinou hrajú heligónka, husle a viola," podotkol. Uviedol, že pre mladé dievčatá však veľkonočná oblievačka zábavou nie je. "Skúšajú tak na nás kadečo, napríklad, že idú preč, aby sme nechodili," pripustil Ďurčov. Folkloristi si to tak pred návštevou zvyknú overiť. "Deň vopred si od ich rodičov zisťujeme, či budú doma a dáme im vedieť, aby nás čakali," objasnil.



Podľa jeho slov za oblievačku dostávajú aj výslužku. "Sme radi, keď nás v rodine pohostia, dajú nám niečo jesť, vypiť. Chvíľu posedíme, porozprávame sa a ideme ďalej," opísal. "Robíme to pre symboliku a baví nás to. Už to však nie je tak, ako kedysi. Všetko sa mení, snažíme sa však tradície zachovať a aj toto je zmysel folklórneho súboru," konštatoval.



Ďurčov poznamenal, že tento rok sa pre chladné počasie budú musieť folkloristi teplo obliecť. Doplnil, že to budú dlhé košele a aj niečo pod kroj. "Na konci dňa sme aj my rovnako mokrí a zamočení ako dievčatá. Veľakrát tiež vidíme, že sa im od zimy trasú zuby," ukončil.