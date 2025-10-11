Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Folkloristi z regiónu budú v Myjave oslavovať jubileá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Kopaničiar pripravuje pre verejnosť program, ktorý uvedie dvakrát.

Autor TASR
Myjava 11. októbra (TASR) - Folkloristi z regiónu budú oslavovať jubileá. Najstarším folklórnym kolektívom je Kýčer, pripravuje podujatie na koniec novembra, druhým je folklórny súbor Kopaničiar, ktorý si pripomenie 70. výročie svojho založenia. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.

Kopaničiar pripravuje pre verejnosť program, ktorý uvedie dvakrát. „Pásmo s názvom Kade-tade sa bude konať v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave 14. novembra o 19.00 h a 15. novembra o 17.00 h,“ priblížil.

Kýčer z Turej Lúky si svoje 75. výročie pripomenie na konci novembra. „Pre svojich fanúšikov a priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry ako takej pripravuje galaprogram s názvom Rok na kopaniciach. Pásmo sa uskutoční v sobotu 29. novembra o 18.00 h v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave,“ doplnil s tým, že súčasťou bude od 17.00 h aj výstava drevorezieb Martina Babinca.
