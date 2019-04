Folkloristi zo súboru Železiar oblievajú teplou vodou a za spevu

Oblievať chodia v krojoch a dievčatá i vytancujú.

Košice 22. apríla (TASR) – Členovia košického folklórneho súboru (FS) Železiar chodia od pondelkového rána oblievať v Košiciach a okolí svoje kolegyne. Podľa jedného z členov súboru Lukáša Borovského sa snažia takto dodržiavať tradície a odovzdávať ich i mladšej generácii. Oblievať chodia v krojoch, za spevu a dievčatá i vytancujú.



"Tento rok chodíme viacerí, je nás 15 chlapcov a navštívime deväť dievčat, ktoré oblejeme. Je to slovenský zvyk, ale aj náš súborový. Chodievame každý rok. Robili to naši predchodcovia, snažíme sa ho preto aj my dodržiavať a odovzdávať ho aj mladším chlapcom. Máme dvojmetrový korbáč, ako aj vedrá a keď je k dispozícii, tak použijeme aj sprchu. Snažíme sa oblievať teplou vodou, keďže je chladno a prší," povedal Borovský.



Záujem o folklór podľa jeho slov rastie a v posledných rokoch evidujú zvýšený záujem. "Stále viac ľudí chodí na nácviky aj do mladších ročníkov," vysvetlil Borovský.



FS Železiar oslavuje tento rok 55 rokov od svojho založenia a má takmer 60 členov.