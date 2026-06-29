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Folkloristu M. Chvasteka si v Prievidzi pripomenú podujatím
Počas podujatia si pripomenú životnú cestu rodáka z Terchovej.
Autor TASR
Prievidza 29. júna (TASR) - Folkloristu, hudobníka, speváka, skladateľa, choreografa a pedagóga Milana Chvasteka si pripomenú v Prievidzi. Spomienkové podujatie pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia bude vo štvrtok (2. 7.) v koncertnej sále Základnej umeleckej školy L. Stančeka, jeho súčasťou bude i premietanie filmu. TASR o tom v pondelok informovala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prievidzi Radka Tarabčíková.
„Počas podujatia si pripomenieme životnú cestu rodáka z Terchovej, umelecké pôsobenie a odkaz, ktorý zanechal ďalším generáciám folkloristov, hudobníkov a milovníkov ľudovej kultúry na celom Slovensku,“ priblížila Tarabčíková.
V programe podľa nej vystúpia režisér a scenárista Peter Cabadaj, Chvastekov žiak, priateľ a pamätník z Terchovej Ján Miho, dcéra Chvasteka Erika Hukeľová, muzikanti Jozef Dudka z Martina a Ladislav Rybár z Terchovej, Eliška Hrbíková a Ľubomír Macek za členov folklórnych súborov (FS) Vtáčnik a Senior Vtáčnik.
„Súčasťou programu bude premietanie filmu Keď som išiel do neba, išiel som po rebríku a obrazová prezentácia fotografií mapujúcich život a umelecké pôsobenie Chvasteka, ktorý sa považuje za zakladateľa FS Vtáčnik,“ dodala Tarabčíková.
„Počas podujatia si pripomenieme životnú cestu rodáka z Terchovej, umelecké pôsobenie a odkaz, ktorý zanechal ďalším generáciám folkloristov, hudobníkov a milovníkov ľudovej kultúry na celom Slovensku,“ priblížila Tarabčíková.
V programe podľa nej vystúpia režisér a scenárista Peter Cabadaj, Chvastekov žiak, priateľ a pamätník z Terchovej Ján Miho, dcéra Chvasteka Erika Hukeľová, muzikanti Jozef Dudka z Martina a Ladislav Rybár z Terchovej, Eliška Hrbíková a Ľubomír Macek za členov folklórnych súborov (FS) Vtáčnik a Senior Vtáčnik.
„Súčasťou programu bude premietanie filmu Keď som išiel do neba, išiel som po rebríku a obrazová prezentácia fotografií mapujúcich život a umelecké pôsobenie Chvasteka, ktorý sa považuje za zakladateľa FS Vtáčnik,“ dodala Tarabčíková.