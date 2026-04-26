Folklórna skupina Očovan sa pripravuje na oslavy 90. výročia založenia
Autor TASR
Očová 26. apríla (TASR) - Folklórna skupina Očovan sa v súčasnosti pripravuje na oslavy 90. výročia založenia. Uskutočnia sa počas posledných víkendov novembra tohto roka. TASR o tom informoval Pavel Holík, ktorý sa stará o fungovanie staršej zložky folklórnej skupiny.
Dodal, že sú stále aktívni a vlani spolu s mladými z miestneho folklórneho súboru uskutočnili 41 vystúpení. Absolvovali aj tri zahraničné zájazdy, do Bulharska, do Japonska a ku krajanom do Srbska. Tento rok plánujú menej vystúpení, aby sa mohli sústrediť na prípravu nového programu na výročie. „Pre nás už nie je jednoduché absolvovať také oslavy. Pripravujeme sa preto už dlhodobejšie,“ objasnil s tým, že nacvičujú nový program. Venujú ho regrútskej tematike spojenej s prvou svetovou vojnou. To si podľa neho vyžaduje funkčnú hudobnú, spevácku a aj tanečnú zložku.
Medzi vystúpeniami však tento rok nebudú chýbať Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve či Zemplínske slávnosti v Michalovciach. Účinkovať budú aj na domácej Očovskej folklórnej hrude. Jeden z programov venujú legende očovského a podpolianskeho folklóru Jánovi Priechodskému.
Holík povedal, že na oslavy sa okrem seniorskej pripravuje aj juniorská zložka. „Aj v minulom jubilejnom roku sme pripravili dva celovečerné programy. Podobne to chystáme aj na 90. výročie,“ priblížil. Oslavy plánujú rozdeliť na viacero dní, aby sa na vystúpenie dostali všetci záujemcovia.
Ako uviedol, fungovanie folklórnej tradície sa v Očovej dobre vyvíja. „Myslím si, že je to aj vďaka tomu, že máme aj detský folklórny súbor Poľana a funguje aj základná umelecká škola,“ reagoval. Všetky zložky skupiny Očovan majú približne 60 členov.
Vznik folklórnej skupiny Očovan sa datuje do roku 1936, keď skupina absolvovala svoje prvé vystúpenie v Turčianskom svätom Martine a v tom istom roku aj na Sliači. Očová je výnimočná aj svojimi inštrumentalistami. Je plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali tvár nielen podpolianskeho folklóru.
