< sekcia Regióny
Folklórna skupina Očovan vystúpeniami oslavuje 90. výročie založenia
Vznik folklórnej skupiny Očovan datujú do roku 1936, keď skupina absolvovala svoje prvé vystúpenie v Turčianskom svätom Martine a v tom istom roku aj na Sliači.
Autor TASR
Očová 25. novembra (TASR) - Folklórna skupina Očovan má za sebou premiéru celovečerného programu, ktorý pripravili pri príležitosti osláv 90. výročia založenia. Predstavenie je záujemcom k dispozícii aj počas posledného novembrového víkendu. TASR o tom informoval Pavel Holík, ktorý sa stará o fungovanie staršej zložky folklórnej skupiny.
Spresnil, že nachystali dva nové celovečerné programy v kultúrnom dome v Očovej. „Jeden nacvičil folklórny súbor, naša mladšia čiastka. Ďalší my starší ako folklórna skupina,“ objasnil. Skupina pripravila predstavenie pod názvom Keď z Očovej pôjdem a súbor predstavenie s názvom Sestry.
Holík povedal, že z premiérového vystúpenia má veľmi dobré pocity. „Je to pre mňa najkrajšia odmena. Ľudia reagujú pozitívne. Sú otvorení, srdeční a usmievaví. Vidím nefalšovanú radosť a vďaku za krásne prežité chvíle počas programu,“ zhrnul. Príprava a práca na programe podľa neho spojili kolektív, pretože všetkým záležalo na dobrom výsledku.
Dodal, že na javisku sa v programe s názvom Keď z Očovej pôjdem ukázalo približne 50 ľudí a téma sa venuje prvej svetovej vojne. „V nej zahynulo z Očovej štyrikrát viac ľudí ako v druhej svetovej vojne. Domov sa nevrátilo 112 mladých mužov,“ spomenul. Osudy boli podľa neho ťažké a zanechali svoju stopu aj v ľudových piesňach. „Možno ich ľudia málo počúvajú, pretože nie sú až také optimistické. Chceli sme ich však práve zachovať ako pamäť tohto obdobia,“ konštatoval.
Podľa Holíka sú aj starší folkloristi v Očovej stále aktívni. Na novembrové oslavy sa však pripravovali dlhodobejšie, pretože už pre nich nie je jednoduché absolvovať ich. „Máme široké vekové rozpätie, ľudí od 40 do 77 rokov. A tí starší, ťažšie sa už učíme,“ reagoval s tým, že nacvičovať tak začali aj rok a pol vopred.
Vznik folklórnej skupiny Očovan datujú do roku 1936, keď skupina absolvovala svoje prvé vystúpenie v Turčianskom svätom Martine a v tom istom roku aj na Sliači. Očová je výnimočná aj svojimi inštrumentalistami. Je plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali tvár nielen podpolianskeho folklóru.
Spresnil, že nachystali dva nové celovečerné programy v kultúrnom dome v Očovej. „Jeden nacvičil folklórny súbor, naša mladšia čiastka. Ďalší my starší ako folklórna skupina,“ objasnil. Skupina pripravila predstavenie pod názvom Keď z Očovej pôjdem a súbor predstavenie s názvom Sestry.
Holík povedal, že z premiérového vystúpenia má veľmi dobré pocity. „Je to pre mňa najkrajšia odmena. Ľudia reagujú pozitívne. Sú otvorení, srdeční a usmievaví. Vidím nefalšovanú radosť a vďaku za krásne prežité chvíle počas programu,“ zhrnul. Príprava a práca na programe podľa neho spojili kolektív, pretože všetkým záležalo na dobrom výsledku.
Dodal, že na javisku sa v programe s názvom Keď z Očovej pôjdem ukázalo približne 50 ľudí a téma sa venuje prvej svetovej vojne. „V nej zahynulo z Očovej štyrikrát viac ľudí ako v druhej svetovej vojne. Domov sa nevrátilo 112 mladých mužov,“ spomenul. Osudy boli podľa neho ťažké a zanechali svoju stopu aj v ľudových piesňach. „Možno ich ľudia málo počúvajú, pretože nie sú až také optimistické. Chceli sme ich však práve zachovať ako pamäť tohto obdobia,“ konštatoval.
Podľa Holíka sú aj starší folkloristi v Očovej stále aktívni. Na novembrové oslavy sa však pripravovali dlhodobejšie, pretože už pre nich nie je jednoduché absolvovať ich. „Máme široké vekové rozpätie, ľudí od 40 do 77 rokov. A tí starší, ťažšie sa už učíme,“ reagoval s tým, že nacvičovať tak začali aj rok a pol vopred.
Vznik folklórnej skupiny Očovan datujú do roku 1936, keď skupina absolvovala svoje prvé vystúpenie v Turčianskom svätom Martine a v tom istom roku aj na Sliači. Očová je výnimočná aj svojimi inštrumentalistami. Je plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali tvár nielen podpolianskeho folklóru.