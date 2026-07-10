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Folklórne slávnosti pod Poľanou pokračujú sprievodnými podujatiami
Prvý bod uvítacieho piatkového programu má názov Rozdielni, a predsa svoji.
Autor TASR
Detva 10. júla (TASR) - Sprievodnými podujatiami i scénickým programom na hlavnom javisku amfiteátra pokračujú v piatok 59. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve. Trvať budú do nedele 12. júla.
Prvý bod uvítacieho piatkového programu má názov Rozdielni, a predsa svoji. „Oslavuje rozmanitosť našich regiónov, ktoré sú rozdielne, v láske k dedovizni však ostávajú spojené,“ uviedol člen programovej rady FSP Jaroslav Černák. Pódium v Detve podľa organizátorov ožije pestrofarebnou mozaikou spevu, tanca a zvykoslovných obrazov. Program sa začne o 20.00 h.
Nasledovať bude predstavenie s názvom Stopy v kruhoch času. Nacvičili ho pri príležitosti nedožitých 90. narodenín folkloristu, filmového architekta a scénografa Viliama Jána Grusku. Predstavia sa v ňom domáce folklórne súbory a skupiny i hostia z Považskej Bystrice, z Veľkého Krtíša i zo Zuberca.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukážu, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. V areáli amfiteátra o 17.00 h slávnostne otvoria jarmočnú scénu a 11. Krajanský dvor. Privítajú domácich účastníkov, remeselníkov, inštrumentalistov a krajanov. Neskôr sa uskutoční komentované predstavovanie nositeľov tradícií i ďalší ročník školy spevu.
V historickej časti Detvy sú v súčasnosti k dispozícii viaceré výstavy. V kultúrnom dome pri kostole si záujemcovia môžu prelistovať históriu festivalu cez fotografie z minulých ročníkov. Podpolianske múzeum predstavuje tvorbu sochára Jána Hlinicu. Prináša realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené sú periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky.
Mesto Detva podotýka, že mimoriadne festivalové autobusové spoje FestBusy ľudí privezú na slávnosti a po skončení hlavného večerného programu ich odvezú späť. Kompletné cestovné poriadky nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.
Prvý bod uvítacieho piatkového programu má názov Rozdielni, a predsa svoji. „Oslavuje rozmanitosť našich regiónov, ktoré sú rozdielne, v láske k dedovizni však ostávajú spojené,“ uviedol člen programovej rady FSP Jaroslav Černák. Pódium v Detve podľa organizátorov ožije pestrofarebnou mozaikou spevu, tanca a zvykoslovných obrazov. Program sa začne o 20.00 h.
Nasledovať bude predstavenie s názvom Stopy v kruhoch času. Nacvičili ho pri príležitosti nedožitých 90. narodenín folkloristu, filmového architekta a scénografa Viliama Jána Grusku. Predstavia sa v ňom domáce folklórne súbory a skupiny i hostia z Považskej Bystrice, z Veľkého Krtíša i zo Zuberca.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukážu, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. V areáli amfiteátra o 17.00 h slávnostne otvoria jarmočnú scénu a 11. Krajanský dvor. Privítajú domácich účastníkov, remeselníkov, inštrumentalistov a krajanov. Neskôr sa uskutoční komentované predstavovanie nositeľov tradícií i ďalší ročník školy spevu.
V historickej časti Detvy sú v súčasnosti k dispozícii viaceré výstavy. V kultúrnom dome pri kostole si záujemcovia môžu prelistovať históriu festivalu cez fotografie z minulých ročníkov. Podpolianske múzeum predstavuje tvorbu sochára Jána Hlinicu. Prináša realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené sú periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky.
Mesto Detva podotýka, že mimoriadne festivalové autobusové spoje FestBusy ľudí privezú na slávnosti a po skončení hlavného večerného programu ich odvezú späť. Kompletné cestovné poriadky nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.