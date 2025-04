Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú aj tento rok štyri dni

Detva 16. apríla (TASR) - Letné 58. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve budú aj tento rok trvať štyri dni. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že prvý deň podujatia sa začne divadelným predstavením.



Dodal, že prvým programom v amfiteátri bude hudobno-spevácke vystúpenie venované výrazným hudobným a tanečným osobnostiam regiónu. Začne sa vo štvrtok 10. júla o 19.30 h. „Zároveň to bude verejná rozhlasová nahrávka v spolupráci so Slovenskou televíziou a rozhlasom v Banskej Bystrici,“ povedal člen programovej rady Jaroslav Černák. Organizátori opäť nadviažu na tradíciu, a to zaradením divadelného predstavenia do úvodného večera. V tomto roku to bude adaptácia novely Ťapákovci, ktorú prinesie Divadlo 13. opona.



Na piatok 11. júla pripravujú uvítací program, v ktorom sa predstavia folklórne súbory a skupiny z regiónu. Venujú ho 130. výročiu vystúpenia Detvanov na prvej Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. V druhom piatkovom programe sa na pódiu ukáže vojenský umelecký súbor Ondráš z Brna. „Ešte pred rozdelením Československa pôsobil pod názvom Jánošík a jeho vystúpenie bude pripomienkou spoločnej kultúrnej histórie,“ spomenul Černák. Súčasťou programu budú aj folklórni tanečníci zo stredného Slovenska a z Podpoľania, ktorí pôsobili v brnenskom Jánošíku.



V sobotu 12. júla sa hlavný popoludňajší program začne vystúpením detských folklórnych kolektívov. Nasledovať bude hudobno-spevácky program spájajúci ľúbostné piesne a krásu ľudového odevu Podpoľania. Večerný blok otvorí vystúpenie dedinských folklórnych skupín a súborov, ktoré predstavia obyčaje spojené so sejbou, žatvou a s mlátením obilia. Nasledujúci program sa zameria na symboliku zvonov v ľudovom živote a ponúkne tematicky ladené umelecké vstupy vybraných kolektívov.



Posledný deň festivalu, nedeľa 13. júla, sa začne predstavením zahraničných Slovákov. Tento rok to bude už jubilejný, 50. ročník programu z cyklu Krajanskej nedele. „Slávnosti uzavrie záverečný galaprogram, objavia sa súbory, ktoré vystúpili aj v predchádzajúcich dňoch,“ ukončil Černák s tým, že aj tento rok pripravujú bohatý program sprievodných podujatí FSP.