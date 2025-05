Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve dostanú 58.000 eur

Detva 12. mája (TASR) - Tohtoročné 58. folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve dostanú od Fondu na podporu umenia (FPU) dotáciu 58.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja s tým, že o pridelení peňazí rozhodla Rada FPU.



Prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianská, ktorá zároveň vedie organizačný výbor slávností, dodala, že rozhodnutie FPU je dobrou správou. „Nielen pre organizátorov, ale aj pre všetkých, ktorí sa na podujatie tešia a podieľajú sa na jeho príprave,“ objasnila.



V predchádzajúcich rokoch bývalo rozhodnutie FPU známe už koncom predchádzajúceho kalendárneho roka. Tentoraz však museli organizátori čakať do mája. Mesto pripomína, že oneskorené rozhodovanie spôsobilo napätie a nútilo ho zvažovať aj alternatívy. Jednou z nich bol návrat k trojdňovému formátu festivalu ako v minulosti. „Peniaze z fondu neboli vôbec isté. Aj preto sme vážne zvažovali skrátenie programu. Nakoniec sme sa rozhodli, že formát z posledných rokov, teda štvordňové slávnosti, necháme bez zmeny,“ uviedla prednostka.



Prvým programom v amfiteátri bude hudobno-spevácke vystúpenie venované výrazným hudobným a tanečným osobnostiam regiónu. Začne sa vo štvrtok 10. júla o 19.30 h. „Zároveň to bude verejná rozhlasová nahrávka v spolupráci so Slovenskou televíziou a rozhlasom v Banskej Bystrici,“ povedal člen programovej rady Jaroslav Černák. Organizátori opäť nadviažu na tradíciu, a to zaradením divadelného predstavenia do úvodného večera. V tomto roku to bude adaptácia novely Ťapákovci, ktorú prinesie Divadlo 13. opona.



Posledný deň festivalu, nedeľa 13. júla, sa začne predstavením zahraničných Slovákov. Tento rok to bude už jubilejný 50. ročník programu z cyklu Krajanskej nedele. „Slávnosti uzavrie záverečný galaprogram, objavia sa súbory, ktoré vystúpili aj v predchádzajúcich dňoch,“ ukončil Černák s tým, že aj tento rok pripravujú bohatý program sprievodných podujatí FSP.