Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pokračujú aj v piatok

Detva 11. júla (TASR) - Večerný program s názvom Detvani, Detvani otvorí v piatok druhý deň 58. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Predstavia sa v ňom domáce folklórne súbory a skupiny.



Uvítacie predstavenie venujú 130. výročiu vystúpenia Detvanov na prvej Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. Po ňom sa na pódiu v druhom programe ukáže vojenský umelecký súbor Ondráš z Brna. „Ešte pred rozdelením Československa pôsobil pod názvom Jánošík a jeho vystúpenie bude pripomienkou spoločnej kultúrnej histórie,“ povedal člen programovej rady Jaroslav Černák. Súčasťou programu budú aj folklórni tanečníci zo stredného Slovenska a z Podpoľania, ktorí pôsobili v brnenskom Jánošíku.



Tradície budú tento rok opäť aj na Jarmočnej scéne. Od piatka do nedele (13. 7.) prinesú hudbu, spev, tance i prezentáciu slovenských komunít zo zahraničia. Otvoria ju v piatok o 17.00 h, súčasťou bude aj privítanie účastníkov 10. ročníka Krajanského dvora. V sprievodnom programe budú tanečné školy, detská škola tanca i vystúpenia detských folklórnych súborov. Prezentovať sa budú aj slovenské komunity z Rumunska, zo Srbska, z Maďarska i z Kanady. V nedeľu popoludní účastníkom zo zahraničia odovzdajú ďakovné listy za uchovávanie slovenských tradícií mimo vlasti.



V piatok popoludní bude aj hudobná pozvánka s názvom Hore Detvou. Od domu kultúry na sídlisku cez Námestie SNP až na amfiteáter bude vyhrávanie hudobníkov na traktore s vlečkou.



Do programu folklórnych slávností sú opäť zaradené aj sprievodné podujatia. Návštevníkom prinášajú pohľad na život Podpoľania a slovenský folklór v širších súvislostiach. Podpolianske múzeum predstavuje výber z remeselnej tvorby a zbierky zmenšených konských záprahov starého otca, otca a Ľubomíra Tatarkovcov. Výstava tradičných účesov z vybraných obcí Podpoľania a Hontu je vo Vagačovom dome. Aktivity pre deti v areáli amfiteátra pripravujú Chalúpka dedka Večerníčka i Centrum tradičnej kultúry v Detve. Slávnosti trvajú do 13. júla.