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Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pokračujú v sobotu tretím dňom
Tretí deň festivalu prináša tradičné scénické programy, ktoré popoludní venujú detským folklórnym kolektívom.
Autor TASR
Detva 11. júla (TASR) - Scénickým programom na hlavnom javisku amfiteátra, na jarmočnej scéne i sprievodnými podujatiami v meste pokračujú v sobotu 59. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve. Trvať budú do nedele 12. júla.
Tretí deň festivalu prináša tradičné scénické programy, ktoré popoludní venujú detským folklórnym kolektívom. Predstavenie s názvom Bez koreňov strom nerastie sa na hlavnom javisku začne o 16.00 h. Deti odeté do miniatúrnych krojov predvedú hry, tance a piesne, ktoré zdedili po svojich starých rodičoch. Účinkujú domáce detské súbory, folkloristi z Hriňovej i z Banskej Bystrice.
Nasledovať bude program sólistov spevákov, ľudových hudieb a folklórnych skupín. Zapoja sa nositelia tradícií z Hrochote, Podkoníc, Čerína, Slovenskej Ľupče i zo Stožku. Pre divákov pripravujú aj večerné predstavenie s názvom Hasiči. „Vzdá úctu dobrovoľným hasičom a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života v dedinách,“ informoval TASR člen programovej rady slávností Jaroslav Černák. Po nich dostane na javisku priestor tvorba choreografov. Hostia prídu z Nitry, Košíc, Liptovského Mikuláša i z Považskej Bystrice.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukazujú, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. Vo festivalovom areáli pokračuje jarmok ľudových remesiel, Krajanský dvor, Dvor u Detvanov či Timravin dvor. Predstavia aj tvorbu detvianskych drevených vyrezávaných krížov a Regionálny produkt Podpoľanie. „Jarmočnú scénu klasicky staviame pre rôzne školy tanca, spevu. Centrum tradičnej kultúry v Detve pokračuje v sobotu zábavnými aktivitami pre deti,“ podotkol Černák. Scéna v stravovacom areáli aj v sobotu prináša hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.
Mesto Detva podotýka, že mimoriadne festivalové autobusové spoje FestBusy ľudí privezú na slávnosti a po skončení hlavného večerného programu ich odvezú späť. Kompletné cestovné poriadky nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.
Tretí deň festivalu prináša tradičné scénické programy, ktoré popoludní venujú detským folklórnym kolektívom. Predstavenie s názvom Bez koreňov strom nerastie sa na hlavnom javisku začne o 16.00 h. Deti odeté do miniatúrnych krojov predvedú hry, tance a piesne, ktoré zdedili po svojich starých rodičoch. Účinkujú domáce detské súbory, folkloristi z Hriňovej i z Banskej Bystrice.
Nasledovať bude program sólistov spevákov, ľudových hudieb a folklórnych skupín. Zapoja sa nositelia tradícií z Hrochote, Podkoníc, Čerína, Slovenskej Ľupče i zo Stožku. Pre divákov pripravujú aj večerné predstavenie s názvom Hasiči. „Vzdá úctu dobrovoľným hasičom a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života v dedinách,“ informoval TASR člen programovej rady slávností Jaroslav Černák. Po nich dostane na javisku priestor tvorba choreografov. Hostia prídu z Nitry, Košíc, Liptovského Mikuláša i z Považskej Bystrice.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukazujú, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. Vo festivalovom areáli pokračuje jarmok ľudových remesiel, Krajanský dvor, Dvor u Detvanov či Timravin dvor. Predstavia aj tvorbu detvianskych drevených vyrezávaných krížov a Regionálny produkt Podpoľanie. „Jarmočnú scénu klasicky staviame pre rôzne školy tanca, spevu. Centrum tradičnej kultúry v Detve pokračuje v sobotu zábavnými aktivitami pre deti,“ podotkol Černák. Scéna v stravovacom areáli aj v sobotu prináša hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.
Mesto Detva podotýka, že mimoriadne festivalové autobusové spoje FestBusy ľudí privezú na slávnosti a po skončení hlavného večerného programu ich odvezú späť. Kompletné cestovné poriadky nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.