< sekcia Regióny
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI: V Detve hľadajú najkrajšie vyzdobený dom
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla.
Autor TASR
Detva 3. júla (TASR) - Mesto Detva pred 59. Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou (FSP) v Detve opäť vyhlásilo súťaž o najkrajšie vyzdobený dom. Týka sa to ulíc Sládkovičova, Partizánska a Kúpeľná, ktoré vedú na letný amfiteáter. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Uvádza, že zároveň to môžu byť aj Nová Ves a Námestie SNP. „Výzdobu bude hodnotiť komisia vo štvrtok 9. júla dopoludnia. Majitelia troch domov s najkrajšou výzdobou získajú voľné vstupenky na celé slávnosti,“ objasňuje s tým, že niektorí Detvania si dlhodobo pred festivalom zdobia svoje domy i dvory. „Návštevníci, ktorí prichádzajú na slávnosti, pocítia pohostinnosť, srdečnosť a lásku k folklóru hneď na začiatku,“ zdôrazňuje mesto. Tieto aktivity chce pod Poľanou pred festivalom podporiť a vyzýva na to aj ďalších obyvateľov dotknutých ulíc. Cieľom je opäť ukázať, že folklór v Detve počas FPS žije nielen na javisku amfiteátra, ale aj v jej uliciach.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla. Člen programovej rady slávností Jaroslav Černák spomenul, že na amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele.
Uvádza, že zároveň to môžu byť aj Nová Ves a Námestie SNP. „Výzdobu bude hodnotiť komisia vo štvrtok 9. júla dopoludnia. Majitelia troch domov s najkrajšou výzdobou získajú voľné vstupenky na celé slávnosti,“ objasňuje s tým, že niektorí Detvania si dlhodobo pred festivalom zdobia svoje domy i dvory. „Návštevníci, ktorí prichádzajú na slávnosti, pocítia pohostinnosť, srdečnosť a lásku k folklóru hneď na začiatku,“ zdôrazňuje mesto. Tieto aktivity chce pod Poľanou pred festivalom podporiť a vyzýva na to aj ďalších obyvateľov dotknutých ulíc. Cieľom je opäť ukázať, že folklór v Detve počas FPS žije nielen na javisku amfiteátra, ale aj v jej uliciach.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla. Člen programovej rady slávností Jaroslav Černák spomenul, že na amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele.