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FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI: V Detve hľadajú najkrajšie vyzdobený dom

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Archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla.

Autor TASR
Detva 3. júla (TASR) - Mesto Detva pred 59. Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou (FSP) v Detve opäť vyhlásilo súťaž o najkrajšie vyzdobený dom. Týka sa to ulíc Sládkovičova, Partizánska a Kúpeľná, ktoré vedú na letný amfiteáter. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Uvádza, že zároveň to môžu byť aj Nová Ves a Námestie SNP. „Výzdobu bude hodnotiť komisia vo štvrtok 9. júla dopoludnia. Majitelia troch domov s najkrajšou výzdobou získajú voľné vstupenky na celé slávnosti,“ objasňuje s tým, že niektorí Detvania si dlhodobo pred festivalom zdobia svoje domy i dvory. „Návštevníci, ktorí prichádzajú na slávnosti, pocítia pohostinnosť, srdečnosť a lásku k folklóru hneď na začiatku,“ zdôrazňuje mesto. Tieto aktivity chce pod Poľanou pred festivalom podporiť a vyzýva na to aj ďalších obyvateľov dotknutých ulíc. Cieľom je opäť ukázať, že folklór v Detve počas FPS žije nielen na javisku amfiteátra, ale aj v jej uliciach.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla. Člen programovej rady slávností Jaroslav Černák spomenul, že na amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele.
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