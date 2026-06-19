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Folklórne slávnosti v Krakovanoch ponúknu tri dni ľudovej kultúry
Slávnosti otvorí 26. júna večer program Spomienky v podaní domácich folkloristov.
Autor TASR
Krakovany 19. júna (TASR) - Obec Krakovany bude od 26. do 28. júna hostiť 58. ročník Folklórnych slávností Krakovany. Tradičné podujatie prinesie počas troch dní vystúpenia folklórnych súborov, ľudovú hudbu, tanec, sprievodné výstavy aj prezentáciu tradičnej kuchyne. TASR o tom informovala Veronika Behúlová z oddelenia záujmovej umeleckej činnosti Trnavského osvetového strediska.
Slávnosti otvorí 26. júna večer program Spomienky v podaní domácich folkloristov. Retrospektívny program priblíži históriu, tvorbu a významné momenty folklórneho súboru Lusk prostredníctvom vystúpení a osobných príbehov jeho členov.
Na javisku sa predstavia aj detský folklórny súbor Krakovanček, folklórna skupina Krakovčanka, folklórny súbor Žito z Piešťan, Fujarové trio či tanečná skupina B-Swing z Bratislavy. Večer vyvrcholí školou tanca a ľudovou zábavou.
Nasledujúci deň (27. 6.) bude program s názvom Ve vrbovém na jarmeku venovaný folklórnym tradíciám regiónu a zároveň pripomenie 50. výročie vzniku filmovej adaptácie trilógie Sváko Ragan, ktorá je spätá s neďalekým Vrbovým.
V programe vystúpia folklórne skupiny a súbory z viacerých regiónov Slovenska vrátane domácich kolektívov. Záver večera bude patriť bratislavskému folklórnemu súboru Karpaty s profilovým programom Karpaty v Karpatoch. Súčasťou programu bude aj škola tanca a ľudová veselica.
Posledný festivalový deň (28. 6.) sa začne svätou omšou. Popoludní budú slávnosti pokračovať v múzeu Za krakovskú bránu programom Naši našim, v ktorom sa predstavia domáce folklórne zoskupenia. Podujatie uzavrie vystúpenie skupiny Lusk Band.
Počas celého víkendu budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné aktivity vrátane tvorivých dielní pre deti, ochutnávok tradičných jedál, fotografických výstav a prezentácií ľudovej tvorby. Svoje priestory sprístupní aj múzeum Za krakovskú bránu, ktoré približuje život obyvateľov západného Slovenska na prelome 19. a 20. storočia.
Folklórne slávnosti organizujú obec Krakovany a Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
Slávnosti otvorí 26. júna večer program Spomienky v podaní domácich folkloristov. Retrospektívny program priblíži históriu, tvorbu a významné momenty folklórneho súboru Lusk prostredníctvom vystúpení a osobných príbehov jeho členov.
Na javisku sa predstavia aj detský folklórny súbor Krakovanček, folklórna skupina Krakovčanka, folklórny súbor Žito z Piešťan, Fujarové trio či tanečná skupina B-Swing z Bratislavy. Večer vyvrcholí školou tanca a ľudovou zábavou.
Nasledujúci deň (27. 6.) bude program s názvom Ve vrbovém na jarmeku venovaný folklórnym tradíciám regiónu a zároveň pripomenie 50. výročie vzniku filmovej adaptácie trilógie Sváko Ragan, ktorá je spätá s neďalekým Vrbovým.
V programe vystúpia folklórne skupiny a súbory z viacerých regiónov Slovenska vrátane domácich kolektívov. Záver večera bude patriť bratislavskému folklórnemu súboru Karpaty s profilovým programom Karpaty v Karpatoch. Súčasťou programu bude aj škola tanca a ľudová veselica.
Posledný festivalový deň (28. 6.) sa začne svätou omšou. Popoludní budú slávnosti pokračovať v múzeu Za krakovskú bránu programom Naši našim, v ktorom sa predstavia domáce folklórne zoskupenia. Podujatie uzavrie vystúpenie skupiny Lusk Band.
Počas celého víkendu budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné aktivity vrátane tvorivých dielní pre deti, ochutnávok tradičných jedál, fotografických výstav a prezentácií ľudovej tvorby. Svoje priestory sprístupní aj múzeum Za krakovskú bránu, ktoré približuje život obyvateľov západného Slovenska na prelome 19. a 20. storočia.
Folklórne slávnosti organizujú obec Krakovany a Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.