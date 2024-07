Folklórny festival Koliesko predstaví tradičný program

Kokava nad Rimavicou 26. júla (TASR) - Folklórne súbory, skupiny i ľudové hudby budú súčasťou 33. ročníka augustového festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese. TASR o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová s tým, že to budú už tradične aj sprievodné programy.



Dodala, že podujatie sa uskutoční od štvrtka (1. 8.) do nedele (4. 8.) a prípravy sú v plnom prúde. "V súčasnosti už riešime len formality a technické prípravy," spomenula. Podľa nej po úspešnom pilotnom programe pokračuje aj tento rok Miestopis kultúry Kokavy. Autorsky ho pripravuje riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci Michaela Škodová. Je to cyklus komorných večerných programov v synagóge.



Cieľom je prezentovať rôznorodosť lokálnej kultúry obce priblížením historického, etnologického vymedzenia a kultúrnych prejavov v jednotlivých lokalitách Kokavy nad Rimavicou. V tomto ročníku sa zamerajú na Vyšný koniec, ktorý priblížia fotografiami, spomienkami a piesňami. Desiaty rok otvoria Dvor Paľa Bútora, nachádzať sa bude za synagógou a venované mu v ňom budú spomienky a pesničky.



Na námestí bude v sobotu (3. 8.) škola tanca. Hlavný program sa večer presunie na kokavský amfiteáter, kde sa predstavia detské folklórne súbory. Program domáceho Folklórneho súboru Kokavan a jeho hostí venujú spomienke na folkloristu a choreografa Jara Piliarika v programe Kokavské podoby. "Obnovujeme aj veselicu v sobotu po regionálnom programe Folklórneho súboru Vagonár v amfiteátri, ktorú odohrá jeho ľudová hudba a stretnú sa na nej účinkujúci s návštevníkmi," priblížila.



Okrem toho bude podľa nej otvorených najviac dvorov v histórii Kolieska. Návštevníkov budú ponúkať gastronomickými špecialitami charakteristickými pre vlastnú lokalitu či región. Pre deti bude otvorený Dvor Jurka a Ďurka za kultúrnym domom. Rôzne hry, hádanky, pesničky a zábavu budú viesť tak, ako sa v minulosti deti hrali. Súčasťou programu bude škola spevu kokavských pesničiek. Posledný deň uzatvárajú festival komorné programy v kostoloch.